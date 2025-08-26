또 맨홀 사망사고…급류 휩쓸린 40대 노동자 결국 사망

<앵커>



올해 들어 맨홀 사망 사고가 유난히 많이 일어나고 있습니다. 어제(25일)도 서울 강서구에서 하수도 보수 공사를 하던 40대 작업자가 맨홀에 빠져 숨졌는데, 구조적인 문제가 있는 것은 아닌지 점검이 필요해 보입니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



서울 강서구 등촌동의 한 도로.



거세게 쏟아지는 빗속에서 작업복을 입은 노동자들이 공사 준비에 한창입니다.



그런데 잠시 뒤 구급차에 이어 경찰차가 도착합니다.



어제 아침 8시 30분쯤, 40대 노동자 A 씨가 등촌동의 한 맨홀에 빠졌습니다.



500m 길이의 하수관 보수 작업 도중 벌어진 일인데, 사고 당시 서울 강서구에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리고 있었습니다.



[김보현/사고 현장 목격자 : 소방관하고 경찰하고 엄청나게 많이 왔었어요. 당시에 비가 엄청 쏟아졌어요, 한 2~30분 동안.]



맨홀에 빠진 A 씨는 유속에 휩쓸려 사고 현장으로부터 1km 넘게 떨어진 이곳 빗물펌프장에서 발견됐습니다.



심정지 상태로 구조된 A 씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



[김세영 소방경/강서소방서 현장안전팀장 : 많은 비가 쏟아지니까 그 우수가 하수구로 몰리면서 물살이 세졌던 것으로 (보입니다.)]



경찰은 함께 작업했던 4명을 상대로 현장에 안전 책임자가 있었는지, 안전장비는 착용했는지 등을 확인하고 있습니다.



지난해 맨홀 작업 도중 숨진 노동자는 1명이었는데, 지난달 인천과 서울 금천구 맨홀 질식 사고 등 올해 7월까지 벌어진 맨홀 사고 사망자만 6명에 달해 안전 대책 마련이 시급한 상황입니다.



강서구가 재발 방지 TF를 꾸려 현장 안전 점검에 나선 가운데, 경찰과 고용노동부는 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 박진훈, 디자인 : 장예은, 화면제공 : 서울 강서구청·서울 강서소방서)