첫 한미 정상회담…"미군기지 부지 소유권 요청할 수도"

이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담이 오늘(26일) 새벽에 진행됐습니다. 안보와 통상 같은 중요한 의제를 놓고 의견이 오갔는데, 트럼프 대통령은 주한미군 기지 부지 소유권을 우리 정부에 요청할 수도 있다고 언급했습니다.



백악관에 도착한 이재명 대통령이 마중 나온 트럼프 미국 대통령과 인사합니다.



두 정상은 트럼프 대통령 집무실에서 환담으로 회담을 시작했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 이재명 한국 대통령을 모시게 되어 영광입니다.]



[이재명 대통령 : 미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데, 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같고.]



약 2시간 20분 동안 이어진 회담에서는 안보, 조선 협력 등 다양한 의제가 언급됐습니다.



트럼프 대통령은 미국이 지금은 임차 중인 주한미군 기지 부지의 소유권을 한국 측에 요청할 수 있다고 밝혔습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 제가 하고 싶은 질문 중 하나는 우리가 큰 기지를 가지고 있는 땅의 소유권을 우리에게 줄 수 있느냐는 것입니다.]



다만 주한미군 감축을 고려햐느냐는 기자 질문에는 "지금은 말하지 않겠다"고 말을 아꼈습니다.



경제, 에너지 분야 협력도 논의됐습니다.



트럼프 대통령은 미국은 한국이 필요로 하는 석유와 가스 등 많은 천연자원을 보유하고 있다면서 LNG 생산, 수출과 관련해 한국과 합작 법인을 만들 계획이라고 말했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 알래스카에서 한국과 함께 (LNG 관련) 협력하고 합작 법인을 만들 계획입니다.]



우리 정부가 관세 협상 당시 미국 측에 제안한 조선업 협력 프로젝트, 이른바 '마스가'에 대해서는 두 정상이 협력 방침을 재확인했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : (한국이) 우리 국민과 함께 이곳에서 선박을 만들 것이고, 우리는 조선 사업에 복귀할 것입니다.]



[이재명 대통령 : 조선 분야뿐 아니라 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고 그 과정에서 대한민국도 함께 하게 되기를 기대합니다.]



트럼프 대통령은 한국이 미국산 군사 장비의 큰 구매국이라면서 무기 구매 등 방산 분야에 대해서도 할 이야기가 많다고 언급했습니다.



