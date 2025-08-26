1. "미군기지 소유권 요청할 수도" "김정은 만나달라"



오늘(26일) 새벽 열린 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 주한미군 기지의 부지 소유권을 우리 정부에 요청할 수 있다고 말했습니다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 한반도 평화를 위해 김정은 북한 국무위원장을 만나달라고 요청했고, 트럼프 대통령은 올해 안에 만나고 싶다고 말했습니다.



2. "숙청이나 혁명 같다" 돌출 발언에 한때 긴장



트럼프 대통령은 회담 전 소셜미디어에 "한국에서 숙청이나 혁명이 일어나고 있는 것 같다"는 글을 올리고, 교회와 미군기지 압수수색을 거론해 긴장감이 높아졌습니다. 회담 도중 특검이 사실관계를 조사하는 것이라는 이 대통령 설명에 트럼프 대통령은 "오해라고 확신한다"고 답했습니다.



3. 박성재·심우정 압수수색…"내란 가담·동조"



내란 특검팀이 내란 행위에 가담한 혐의로 박성재 전 법무장관을 압수수색했습니다. 윤석열 전 대통령 구속 취소 결정 후 즉시항고 하지 않은 심우정 전 검찰총장도 수사 선상에 올랐습니다.



4. 중부 곳곳 호우특보…수도권 최대 100mm 더 온다



밤사이 충청과 수도권 일부 지역에 시간당 40mm가 넘는 강한 비가 내렸습니다. 수도권에 많게는 100mm 이상이 더 쏟아지겠고, 중부와 호남에도 최고 80mm 이상의 많은 비가 예상됩니다.