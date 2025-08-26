7년 만에 지하사육장서 벗어난 백사자 부부, 아기 사자 3남매 출산

7년 만에 지하 사육장에서 구조된 백사자 암수 한 쌍인 레오와 레아 사이에서 아기 사자 3남매가 탄생했습니다.



대구 스파밸리 네이처파크에 따르면 지난 18일 오후 1시 해당 테마파크에서 사육 중인 백사자 레아가 3마리의 사자 남매를 출산했습니다.



아기 사자가 태어났을 당시 몸무게는 첫째인 수컷 사자는 1.6kg, 둘째 암컷 사자는 1kg, 셋째 암컷 사자는 저체중인 800g으로 측정됐습니다.



테마파크 측은 아기 사자들을 돌보는 전담 사육팀을 구성, 모니터링과 영양 공급 등 24시간 관리를 진행하고 있습니다.



전근배 네이처파크 사육팀장은 "현재 아기 사자 3마리 모두 인공 포육(새끼를 먹여 기름) 상태이며, 태어난 이후부터 24시간 돌보고 있다"며 "어미 사자가 아기를 낳고 돌보지 않는 상태여서 어떻게든 아기 사자를 살리기 위해 노력하고 있다"고 말했습니다.



그러면서 "두 마리의 건강 상태는 양호하나, 셋째가 다른 녀석들의 절반 크기로 태어나서 집중적으로 관리하고 있다"고 말했습니다.



네이처파크는 아기 사자들의 생후 초기 안정적인 성장이 확인될 때까지 일반에 공개하지 않을 계획입니다.



이번에 아기 사자를 출산한 백사자 레오와 레아는 지난해 6월 대구 수성구 A 테마파크 동물원 지하 사육장에서 구조돼 네이처파크 야외 사육장으로 옮겨졌습니다.



나이는 올해 약 9살로 추정되고 있습니다.



레오·레아 부부는 2022년과 2023년 A 동물원에서 출산한 이력이 있으나, 출산한 아기 사자 모두 폐사했습니다.



네이처파크 관계자는 "아기 사자들이 성장한 뒤에는 동료 개체들과 어울려 지낼 수 있도록 사회성 회복 과정도 함께 진행할 계획"이라며 "많은 분이 아기 사자들의 건강한 성장을 함께 응원해 주시길 바란다"고 말했습니다.



(사진=스파밸리 네이처파크 제공, 연합뉴스)