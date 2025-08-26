소각장 반대주민 2천여 명 개인정보 추진업체에 유출…경찰 수사

이미지 확대하기

▲ 환경부가 보낸 개인정보 유출 통지

의료폐기물 소각장 건립을 반대하는 마을주민 2천여 명의 개인정보가 한강유역환경청(이하 한강유역청) 직원으로부터 소각장 건립을 추진하는 업체 측에 유출돼 경찰이 수사에 나섰습니다.경기 안성경찰서는 안성시 양성면 주민들로부터 폐기물 처리 사업을 추진하는 A업체 관계자를 개인정보보호법 위반 혐의로 처벌해달라는 내용의 고발장을 지난달 말 접수해 수사 중이라고 25일 밝혔습니다.앞서 지난 5월 1일 한강유역청 직원 B 씨는 A업체와 민원 사항을 협의하는 과정에서 주민들이 전달한 청원서 2천274건을 A업체 관계자에게 넘긴 것으로 파악됐습니다.청원서에는 이름, 주소, 휴대전화 번호 등의 개인정보가 포함돼 있었습니다.B 씨는 A업체가 문제를 제기하는 주민들과 직접 소통해 민원을 해결해보라는 취지로 청원서를 건넨 것으로 알려졌습니다.한강유역청은 해당 폐기물 처리 사업의 인허가권을 갖고 있습니다.한강유역청은 뒤늦게 이 사실을 파악한 뒤 주민들에게 알림톡을 보내 개인정보 유출 사실을 알리고 사과했습니다.한강유역청은 알림톡에서 "8월 5일 유출 사실을 인지하고 사업장에 방문해 개인정보가 담긴 전자파일과 출력물을 전체 회수·파기 조치했다"며 "사업자로부터 이미 전달된 개인정보를 이용·복제·제공 등 방법을 불문하고 활용하지 않겠다는 확약서도 제출받았다"고 했습니다.경찰 관계자는 "주민들로부터 고발장을 접수해 현재 고발인 조사 및 참고인 조사가 진행 중"이라며 "고발장에는 피고발인으로 A업체 관계자만 국한됐으나, 수사 내용에 따라 한강유역청 관계자들도 입건 대상에 포함될 수 있다"고 설명했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)