트럼프 "한국, 위안부 문제에 집착…일본은 나아가길 원해"

▲ 한미정상회담에 참여한 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) "한국이 위안부 문제에 매우 집착"해서 한일 관계 개선에 어려움을 겪었다고 언급하는 등 일본 측 주장을 두둔하는듯한 모습을 드러냈습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령과 가진 정상회담에서 "한국이 아직 위안부를 생각하고 있어서 내가 두 나라가 함께 하도록 만드는 데 다소 어려움을 겪었다"고 밝혔습니다.그러면서 "나는 그것이 수십 년 동안 몇 차례 해결된 줄 알았다"며 "그러나 거기에는 중첩된 문제가 있다"고 말해 위안부 문제의 복잡성을 인정하기도 했습니다.이어 "내가 잘못 말하는 것일 수도 있고, 맞지 않을 수도 있는데, 그것은 일본은 아니지만 한국에 매우 큰 문제였다"며 조심스럽게 접근하면서 "일본은 앞으로 나아가고 싶어 한다. 그러나 한국은 그 문제에 매우 집착했다"고 지적했습니다.그는 거듭 "오래전에 일어난 일 때문에 일본과 한국을 함께하게 하는 게 어려웠다"면서 "일본은 그렇게 하고 싶어 하지만, 한국은 그보다 다소 미온적(a little bit more tenuous)"이라고 말해 위안부 문제 해결에 소극적이었던 일본의 태도에 대해선 문제 삼지 않았습니다.트럼프 대통령은 "일본은 한국과 매우 잘 지내고 싶어 한다. (일본인은) 훌륭한 국민들이고, (일본은) 훌륭한 나라라고 생각한다"면서 "한국과 일본은 공통점이 있다. 북한 문제를 해결하고 싶어 한다는 것"이라고 강조하며 한일 간 과거사 갈등의 중재자를 자처하는 모습을 보이기도 했습니다.이어 "두 나라 사이에 존재했던 많은 장애물이 내 임기 동안 제거됐다"고 자평한 뒤 "한국이 일본과 훌륭한 관계를 가질 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.특히 그는 자신과 친분이 두터웠던 고(故) 아베 신조 전 총리를 거론, "그는 위대한 사람이었고, 훌륭한 친구였다"고 평가한 뒤 "그는 한국에 대해 매우 따뜻한 감정이 있었다"면서 "(이시바 시게루) 현 총리도 같은 감정"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)