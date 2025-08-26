이 대통령 "특검이 친위쿠데타 사실조사…미군 아닌 한국군 확인"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다.

이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 오전 한국의 특검 수사가 교회와 미군기지를 상대로 진행됐다고 비판한 것에 대해 "미군을 직접 수사한 것이 아닌, 그 부대 안에 있는 한국군의 통제시스템이 어떻게 작동했는지를 확인한 것"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날 백악관에서 트럼프 대통령과 회담을 하면서 기자들로부터 관련 질문이 나오자 이같이 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이에 앞서 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"라고 적었고, 이어 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 "그들(특검)은 심지어 우리(미군) 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다"고 했습니다.이 대통령은 이에 대해 "간단히 말씀을 드리자면 지금 대한민국은 친위쿠데타로 인한 혼란이 극복된 지 얼마 안 된 상태"라며 "내란 상황에 대해 국회가 임명하는 국회가 주도하는 특검에 의해서 사실조사가 진행 중"이라고 설명했습니다.이어 "물론 (특검이) 저의 통제하에 있지는 않지만 지금 검찰(특검)이 하는 일은 팩트체크"라면서 미군이 아닌 그 부대 안의 한국군을 조사한 것이라는 취지의 설명을 내놨습니다.이 대통령은 "나중에 더 자세히 (얘기하겠다)"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)