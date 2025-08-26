이 대통령 "조선업 르네상스 함께"…트럼프 "미 조선업을 위대하게"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하며 함께 웃고 있다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 첫 한미정상회담에서 조선업을 중심으로 한 경제 협력을 강화하자는 공감대를 이뤘습니다.이재명 대통령은 현지시간 25일, 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 정상회담 모두발언에서 "미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다"며 "조선 분야뿐 아니라 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에 대한민국도 함께하게 되기를 기대한다"고 말했습니다.그러면서 "다우존스 지수에서도 나타나는 것 같다. 제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있더라"며, "한미동맹을 군사 분야뿐만 아니라 경제, 과학기술 분야까지 확장해 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령도 "조선소, 선박 건조에 대해 우리는 많은 얘기를 나눌 것"이라며 "미국은 조선업이 상당히 쇠퇴해 한국에서 구매해야 할 것"이라고 말했습니다.이어 "앞으로 한국과 협력을 통해 미국에서 선박이 다시 건조되길 바란다"며 "미국의 조선업을 한국과 협력해 부흥시키는 기회를 갖게 되길 바란다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 특히, 이어진 질의응답에서 일명 '마스가'(MASGA·Make America Shipbuilding Great Again) 프로젝트에 관해 묻자 "시간이 걸릴 것이라고 생각한다"면서도 "미국 조선업을 매우 위대하게 만들 것"이라 답하기도 했습니다.트럼프 대통령은 또 "(한미는) 서로 필요한 관계라고 생각한다. 양국의 제품을 서로가 좋아한다"며 "한국은 에너지가 필요한데, (미국은) 알래스카에 풍부한 자원을 갖고 있다. 한국과 같이 협업하고 싶다"고 말했습니다.앞서 한국은 지난달 말 타결된 관세 협상에서 1,000억 달러 상당의 LNG 등 미국산 에너지 구매를 제시했는데, 트럼프 대통령이 일종의 '합작법인'을 언급함에 따라 이후 이 부분이 추가 논의될 가능성이 있습니다.(사진=연합뉴스)