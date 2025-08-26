뉴스

이 대통령 "미국 조선·제조업 르네상스에 대한민국 함께하길"

박예린 기자
작성 2025.08.26
이 대통령 "미국 조선·제조업 르네상스에 대한민국 함께하길"
▲ 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 

이재명 대통령은 한국 시간으로 26일(오늘) 새벽 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 "(미국이) 조선 분야뿐 아니라 제조업 분야에서도 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에 대한민국도 함께하게 되길 기대한다"고 말했습니다.

이 대통령은 이날 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 "미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 (트럼프) 대통령님의 꿈으로, 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다"며 이같이 언급했습니다.

이 대통령은 이어 "세계 지도자 중에 전 세계의 평화 문제에 (트럼프) 대통령님처럼 이렇게 관심을 가지고 실제 성과를 낸 건 처음"이라며 "가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라"고 했습니다.

그러면서 "김정은(북한 국무위원장)도 만나시고, 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 저도 거기서 골프도 칠 수 있게 해 주시고 세계사적인 평화의 메이커 역할을 꼭 해주시길 기대한다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
