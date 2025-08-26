[날씨] 중부·호남 강한 비…수도권 시간당 50㎜ 폭우

현재 중부 지방을 중심으로 강한 비가 내리고 있습니다.



보시는 것처럼 경기 남부와 충남 북부에 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있는데요.



앞으로 비구름이 더 내륙으로 유입이 되면서 그 밖의 중부와 호남에도 오늘(26일) 오전까지 강한 비가 내리겠습니다.



이 시각 현재 호우특보 현황을 보시면 경기와 강원 북부, 경기 남부와 충남 북부 지역에 호우주의보가 발효 중인데요.



차츰 그 밖의 중부 지방으로 특보가 확대될 것으로 보입니다.



앞으로 수도권에 많게는 100mm 이상이 더 쏟아지겠고 그 밖의 중부와 호남에도 최고 80mm 이상의 많은 비가 예상됩니다.



특히 오늘 오전까지는 시간당 30~50mm로 매우 강하게 쏟아질 것으로 보여 호우 피해 없도록 주의하셔야겠습니다.



비는 오후에는 대부분 그치겠고요.



오늘 중부와 호남은 폭염도 주춤하겠습니다.



영남은 여전히 33도 안팎까지 오르겠습니다.



오늘 밤에는 북쪽에서 건조한 공기가 내려오면서 서울도 이어지던 열대야가 잠시 주춤하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)