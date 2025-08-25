대통령실 "한미정상회담, 2시가량 진행 예정…안보동맹 현대화"

▲ 강유정 대통령실 대변인이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 한 호텔의 한국프레스센터에서 한미 정상회담 등 이재명 대통령 일정에 관해 브리핑하고 있다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담이 우리 시간으로 내일(26일) 새벽 1시쯤부터 약 2시간가량 진행됩니다.강유정 대통령실 대변인은 워싱턴D.C. 한국 프레스센터 브리핑에서 "이번 정상회담은 관세 협상의 내용을 정상 차원으로 격상시켜 경제·통상의 안정화를 이루고 안보가 더 튼튼해지는 안보동맹 현대화를 논의하며, 조선·반도체·인공지능·원자력·국방 R&D(연구개발) 등 새로운 협력 구조를 개척하는 자리가 될 것"이라고 말했습니다.그러면서, "오벌 오피스(백악관 집무실)에서 회담을 갖고 '캐비닛룸'에서 확대회담을 갖는 일정"이라며 "오늘 12시(현지시간·한국 시간 26일 새벽 1시)부터 약 2시간 정도 이뤄질 예정"이라고 설명했습니다.회담에는 대통령실 참모 등 6명이 이 대통령과 동석할 예정이다. 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등 대통령실 '3실장'도 모두 배석할 것으로 보입니다.정상회담 이후엔 양국 재계 인사와 이 대통령이 함께하는 '비즈니스 라운드 테이블' 행사가 예정되어 있습니다.강 대변인은 이 행사에 대해 "첨단산업·전략산업 공급망 등 다양한 분야에서 한미 기업인들의 투자와 경제 협력을 독려하기 위한 자리"라고 밝혔습니다.또 이 대통령이 미국의 대외 정책 싱크탱크 격인 전략국제문제연구소(CSIS)에서 초청 연설을 한다며 "대한민국 대외 정책과 동맹 비전을 제시하는 내용이 담길 전망"이라고 소개했습니다.이 대통령은 순방 마지막 날인 26일 펜실베이니아주(州) 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소를 시찰합니다.강 대변인은 "미 해양청이 발주한 국가안보 다목적선의 명명식에 참석한다"며 "'마스가(MASGA·Make America Shipbuilding Great Again) 프로젝트'로 시작되는 한미동맹의 새로운 모습을 보여주는 계기가 될 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)