"한국, 숙청·혁명 같다"…트럼프, 한미정상회담 앞두고 폭탄 발언

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담을 앞두고 돌연 한국 상황을 "숙청이나 혁명 같다"고 주장했습니다.



대통령실은 이에 대해 정확한 상황을 확인해보겠다는 입장을 내놨습니다.



트럼프 대통령은 오늘(25일) 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는가"라며 "숙청 또는 혁명처럼 보인다"고 썼습니다.



이어 "우리는 그런 상황을 받아들일 수 없고, 그런 곳에서 사업할 수 없다"고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 또 "나는 새 대통령 이재명을 오늘 백악관에서 만난다"며 "이 문제에 관심을 가져줘 감사하다"고 적었습니다.



트럼프 대통령의 발언은 한국 내 내란 특검 수사와 윤석열 전 대통령에 대한 수사와 재판을 겨냥한 것으로 추정됩니다.



워싱턴DC 프레스센터에서 정상회담 일정을 브리핑하던 강유정 대통령실 대변인은 "정확한 상황을 확인해봐야 할 것으로 보인다"고 밝혔습니다.



강 대변인은 '트럼프 대통령의 SNS 글을 대통령실도 인지했나'라는 질문에 "국내에서도 가짜뉴스가 많이 나오고 있는 만큼, 공식 계정인지 확인해야 할 사안으로 보인다"고 설명했습니다.



당시 트럼프 대통령의 글이 거의 동시에 알려지면서 강 대변인 역시 이를 인지하지 못한 상태였던 것으로 보입니다.



트럼프 대통령이 정상회담 직전 이 같은 발언을 한 것은 강성 지지층의 인식에 영향을 받은 측면이 있다는 분석도 나옵니다.



실제로 극우 성향 인사 로라 루머는 지난 6월 이재명 대통령 당선 직후 엑스에 "공산주의자들이 한국을 접수해 대선에서 승리했다. 이는 끔찍한 일"이라는 근거 없는 주장을 올린 바 있습니다.



전문가들은 트럼프 대통령이 이런 논란성 글을 정상회담 직전 공개한 것은 한국의 내란 특검 수사와 전직 대통령 기소 문제를 회담에서 직접 제기하려는 의도일 수 있다고 보고 있습니다.



또 다른 시각에서는 트럼프 대통령이 첫 회담에서 최대한의 양보를 끌어내기 위한 압박 전략을 쓴 것이라는 해석도 나옵니다.