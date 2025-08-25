뉴스

[자막뉴스] "한국서 숙청 또는 혁명이? 그럼 사업 못 해" 한미 정상회담 직전 폭탄 터트린 트럼프

정경윤 기자
작성 2025.08.25 23:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령과의 한미 정상회담을 3시간 앞두고 자신의 소셜미디어에 올린 글입니다.

"한국에서 무슨 일이 일어나고 있는가"라면서 "숙청 또는 혁명처럼 보인다"고 적었습니다.

이어 "우리는 그런 상황을 받아들일 수 없고 그런 곳에서 사업을 할 수 없다"고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 '숙청'과 '혁명'을 언급하면서 구체적인 상황을 명시하진 않았는데, 내란 특검 수사와 윤석열 전 대통령에 대한 재판을 겨냥한 것으로 보입니다.

그러면서 "나는 새 대통령을 오늘 백악관에서 만난다, 이 문제에 관심을 가져줘 감사하다"고 덧붙였습니다.

대통령실 대변인 브리핑에서도 관련 질문이 나왔습니다.

[ 강유정 / 대통령실 대변인 : (트럼프 본인 계정이 맞는지 모르겠는데 트럼프 계정에 한국에서 대체 무슨 일이 일어나는 거냐. 혹시 인지하고 계신지요?) 제가 일단은 확인해봐야 할 것 같고요. 공식 계정인지, 지금 기자님도 공식 계정인지 아닌지 확실하지 않다고 말씀하셔 가지고. 확인해봐야 할 것 같습니다. 지금 상당히 페이크 뉴스가 이래저래 국내에도 그렇고 좀 많이 뜨고 있는 상황이라 확인해봐야 할 것 같습니다. ] 

한미 정상회담 직전에 올라온 트럼프 대통령 글의 의미를 두고 긴장감은 더 커지고 있습니다.

(취재: 정경윤 / 영상편집: 이승진 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지