중국 상무부장 "대한국 무역적자 기쁘게 생각…중요한 이웃"

▲ 25일 대통령 특사단이 중국 베이징 상무부 청사에서 왕원타오 상무부장(오른쪽에서 세 번째)과 만나 기념 촬영을 하고 있다. 단장인 박병석 전 국회의장은 가운데.

이재명 대통령이 파견한 특사단을 만난 왕원타오 중국 상무부장이 대한국 무역적자를 기쁘게 생각한다면서 양국 무역 관계의 중요성을 강조했습니다.박병석 전 국회의장을 단장으로 하는 특사단은 한중 자유무역협정 2단계의 조속한 협상과 희토류 등 핵심 광물의 원활한 공급을 당부했습니다.왕 부장은 현지시간 25일 오후 중국 베이징 상무부 청사에서 진행된 특사단과의 면담에서 모두발언을 통해 "중국은 지난해 353억 달러의 대한국 무역적자를 기록했다"라며 "우리는 이 적자에 대해 기쁘게 생각하고, 양국 간 무역 구조로 인한 정상적인 현상으로 받아들이고 있다"고 말했습니다.왕 부장은 전날이 한중수교 33주년이었다는 사실을 언급하면서 "양국은 서로에게 중요한 이웃이고 파트너"라며 "작년 양국 무역액은 3천820억 달러를 돌파했고, 한국은 일본을 제치고 중국의 2대 무역 파트너국이 됐다"라고 강조했습니다.왕 부장은 이어 "양국 교역 상품 중 90% 이상은 중간재 및 자본재"라면서 "이는 양국이 긴밀한 파트너 관계임을 반영한다"고 덧붙였습니다.왕 부장은 또 "양국 지도자가 통화를 통해 관계 발전에 대한 중요한 공감대를 형성했다"라면서 "상무부는 한국 측과 함께 양국 지도자 간의 중요한 공감대를 착실히 이행하도록 추진하겠다"고 밝혔습니다.박 단장을 향해서는 "한중관계를 위해 많은 공헌을 했고, 중국어도 잘해서 친밀감을 느낀다"고 말했습니다.이에 박 단장은 "미국발 통상전쟁이 글로벌 통상질서를 재편하고 있고, 양국이 협력 모멘텀을 유지하고 긴밀한 소통을 통해 공동의 이익을 추구해 나가는 것이 더욱 중요한 시기"라며 "양국 관계가 지금까지 수직적 관계였다면 이제는 수평적 관계가 될 것으로 생각한다"고 밝혔습니다.박 단장은 "FTA 2단계 협상이 조속히 타결되기를 바란다"면서 "희토류를 비롯한 핵심 광물에 대한 공급망을 활성화시키고, 패스트트랙과 그린채널을 만들기를 희망한다"고 말했습니다.서비스 무역과 투자에서 더 높은 수준의 자유화를 실현하기 위한 한중 FTA 2단계 협상은 2017년 2월 시작됐습니다.이 대통령이 한미정상회담을 위해 미국으로 떠나는 날 동시에 파견된 특사단은 오는 27일까지 중국에 머물면서 자오러지 상무위원장과 한정 부주석 등도 만날 예정입니다.(사진=주중 한국대사관 제공, 연합뉴스)