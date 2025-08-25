이스라엘, 가자 병원 공습으로 20명 사망…언론인·구조대원도 포함

▲ 이스라엘의 공습으로 연기가 피어오르는 가자지구

이스라엘이 현지시간 25일 가자지구의 병원 건물을 공습해 수십 명이 숨지거나 다쳤습니다.팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 보건부에 따르면 이날 오전 가자지구 남부 칸유니스의 나세르병원 건물 4층이 폭격당했습니다.구조대원들이 사상자를 옮기려 현장에 도착한 직후 두 번째 공격이 이뤄진 것으로 전해졌습니다.가자지구 보건부는 20명이 사망하고 수십 명이 다쳤다고 밝혔습니다.가자지구 보건부는 "이스라엘 점령군이 가자 남부에서 유일하게 운영 중인 공립병원을 직접 타격한 극악무도한 범죄를 강력히 규탄한다"며 "이에 따라 혼란이 야기되고 수술이 차질을 빚는 등 환자들의 치료받을 권리가 박탈됐다"고 비난했습니다.AFP, AP 통신 등은 가자지구 민방위대를 인용해 기자 4명과 일부 구조대원도 사망자에 포함됐다고 보도했습니다.숨진 언론인들은 알자지라 소속 무함마드 살라마, 로이터 통신의 호삼 알마스리, NBC 방송의 모아즈 아부 타하, AP 통신과 협업하던 프리랜서 기자 마리암 아부 다카 등입니다.이스라엘군은 성명에서 나세르병원 공습 사실을 인정했으며, 에얄 자미르 참모총장이 이와 관련한 진상조사를 지시했다고 밝혔습니다.이스라엘군은 "관계없는 개인에게 피해가 발생한 것에 유감"이라며 "우리는 언론인을 공격 대상으로 삼지 않는다"고 해명했습니다.이스라엘군은 하마스 등 테러 대원들이 병원, 학교, 난민촌 등에 숨어서 활동한다는 이유를 들어 이들 시설을 종종 폭격해 왔습니다.앞서 언론인보호위원회는 가자지구 전쟁에서 192명의 기자가 사망했다고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)