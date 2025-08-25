이훈기 의원, 공공미디어위·미디어콘텐츠부 신설 법안 발의

▲ 더불어민주당 이훈기 의원

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이훈기 의원이 미디어 거버넌스 개편과 관련, 공공미디어위원회와 미디어콘텐츠부를 신설하는 내용의 '정부조직법 일부개정안'과 '공공미디어위원회의 설치와 운영에 관한 법률안' 두 건을 대표 발의했습니다.이 의원이 발의한 법률안에 따르면, 방송에 관한 규제 기능은 '공공미디어위원회'가 전담하게 됩니다.공공미디어위원회는 기존 방통위와 같은 장관급 독립행정기관으로, 방송의 독립성 보장 및 공정성과 공익성 가치 준수에 관한 규제, 방송사업자의 공적 책임 이행 감독, 시청자 권익 및 이용자 피해 보호, 방송사업자와 이용자 간 분쟁 조정 등 책무에 집중하게 됩니다.공공미디어위원회는 또, 기존 방송통신위원회가 맡아 온 방송과 통신 영역에 대한 규제와 진흥 기능 가운데, 통신에 관한 부분을 과학기술정보통신부로 이관하는 대신, 보도 기능이 있는 방송 사업자의 재허가와 변경 승인 등 감독, 규제 기능을 맡게 됩니다.방송을 비롯한 미디어 콘텐츠의 진흥 정책은 이 의원이 대표발의한 '정부조직법 일부개정안'에 따라 신설되는 '미디어콘텐츠부'가 전담하게 됩니다.이 의원의 법안에 따르면, 과학기술정보통신부와 문화체육관광부, 방송통신위원회 3개 부처에 나뉘어져 있던 미디어 진흥 정책이 '미디어콘텐츠부' 한 곳으로 집중됩니다.개정안은 미디어콘텐츠부의 소관 범위에 대해 방송 영상 플랫폼 및 콘텐츠, 방송 영상과 정보통신 또는 인공지능의 융합, 온라인동영상서비스, 1인 미디어, 신문 및 인터넷신문, 잡지 등 정기간행물, 뉴스통신, 인터넷뉴스서비스, 광고, 국정에 대한 홍보 및 정부발표에 관한 사무 등을 총괄 관장한다고 규정하고 있습니다.이 의원은 "급변하는 미디어 생태계 변화와 OTT 등 신유형의 스마트 미디어 등장에 능동적으로 대처하고, 레거시 미디어의 활성화는 물론 콘텐츠 산업 진흥 육성을 위해 미디어 정책을 1개 부처로 통합해 속도있는 정책 운용이 될 수 있게 했다"고 설명했습니다.이 의원은 또 "합의제 기구의 단점은 사회적 기술적 변화 속도에 정책을 맞춰나가기 어렵다는 점"이라며 "방송, 영상과, AI, ICT 융합 같은 기술적 변화에 능동적으로 대응하고 국내 미디어의 속도감 있는 진흥을 꾀하기 위해서는 미디어 정책을 통합하여 독임제 부처가 전담하는 것이 바람직하다"고 강조했습니다.