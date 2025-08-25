우상호 "독립기념관장, 발언 유의해야…대통령 생각과 배치"

▲ 우상호 대통령실 정무수석

우상호 대통령실 정무수석은 최근 논란을 빚은 김형석 독립기념관장의 발언에 대해 "이분이 하신 말씀은 이재명 대통령과 대통령실 구성원들이 갖고 있는 생각 및 문제 인식과 배치되는 주장"이라고 말했습니다.우 수석은 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 더불어민주당 김용만 의원이 입장을 묻자 이같이 답했습니다.우 수석은 이어 "이분이 학자로서 어떤 생각을 하는지에 대해서는 거론할 필요가 없다고 본다"면서도 "이분의 의도와 달리 계속해서 분열과 갈등이 유발되고 있다는 것이 현실인 것 같다"고 지적했습니다.그러면서 "그런 점에서 저는 이분이 발언에 특히 유의해야 한다고 생각한다"고 강조했습니다.우 수석은 김 관장에 대해 광복회가 제기한 임명 무효 확인 소송에서 정부가 김 관장의 임명을 옹호하는 현재 상황이 바뀌어야 한다는 김 의원 지적에는 "법률비서관실에 문의했는데, 제대로 된 (관련) 자료를 제출받아야만 법적 절차에 대해 어떻게 대응할 건지 결정할 수 있다는 대답을 들었다"고 밝혔습니다.이어 "관련된 자료들이 입수되는 대로 법률적 대응을 어떻게 할 것인지에 대해서 검토하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.앞서 김 관장은 지난 15일 광복절 경축식 기념사에서 광복을 '제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물'이라고 평가해 논란이 됐습니다.한편 우 수석은 미국 웨스팅하우스와 '불공정 계약 논란'이 불거진 한국수력원자력의 황주호 사장의 거취에 관한 민주당 정진욱 의원의 질의에는 "여러 상황의 진실을 파악하는 데 있어서도 아직은 조금 더 계셔야 되는 것 아닌가 생각한다"고 밝혔습니다.우 수석은 "한미 정상회담 과정에서 같이 논의해야 할 내용이 아직 남아 있다"며 "그래서 지금 이분의 거취 문제에 대한 최종 결정은 내리지 않았다"고 설명했습니다.​​​​​​​(사진=연합뉴스)