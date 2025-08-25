[8뉴스 예고] 내일 새벽 한미 정상회담…"국익 위해 최선"

8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. 내일 새벽 한미 정상회담…"국익 위해 최선"



이재명 대통령이 우리 시간으로 내일(26일) 새벽, 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 합니다. 이 대통령은 국익을 지키기 위해 최선을 다하겠다며, 주한미군 유연화 요구엔 동의하기 어렵다고 말했습니다.



2. 박성재·심우정 압수수색…한덕수, 모레 구속심사



내란 특검팀이 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 동시 압수수색에 나섰습니다. 한덕수 전 총리는 모레 오후, 전직 국무총리로는 헌정사상 처음으로 구속 심사대에 섭니다.



3. '더 센 상법' 국회 통과…필리버스터 일단락



이른바 '더 센 상법'으로 불리는 상법 2차 개정안이 여당 주도로 국회를 통과했습니다. 5개 쟁점 법안에 대한 필리버스터 대결은 일단락됐지만, 특검 강화 법안을 놓고 여야 대치는 더욱 심화할 전망입니다.



4. 맨홀 작업하다 실종…심정지 상태로 발견돼



서울 강서구에서 맨홀 보수 작업을 하던 40대 노동자가 실종 한 시간여 만에 심정지 상태로 발견됐습니다. 경찰은 비로 불어난 물에 휩쓸렸을 가능성을 염두에 두고 사고 경위를 조사하고 있습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.