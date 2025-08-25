"이스라엘, 가자 병원 공습…기자·구조대원 등 15명 사망"

▲ 25일(현지시간) 가자지구 남부 칸유니스의 나세르병원 건물이 이스라엘군의 공습 표적이 됐다.

이스라엘이 가자지구의 병원 건물을 공습해 10여 명이 숨졌습니다.팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 보건부에 따르면 25일(현지시간) 오전 가자지구 남부 칸유니스의 나세르병원 건물 4층이 폭격당했습니다.이후 구조대원들이 사상자를 옮기려 현장에 도착한 직후 두 번째 공격이 이뤄졌다고 가자지구 보건부는 설명했습니다.AFP 통신은 하마스가 운용하는 가자지구 민방위대를 인용해 기자 4명, 구조대원 1명을 포함해 총 15명이 사망했다고 보도했습니다.숨진 언론인들은 알자지라 소속 무함마드 살라마, 로이터 통신의 호삼 알마스리, NBC 방송의 모아즈 아부 타하, 프리랜서 기자 마리암 아부 다카 등이라고 알자지라 방송이 전했습니다.이스라엘군은 이번 공습과 관련해 공식 언급을 내놓지 않았습니다.나세르병원은 가자지구에서 규모가 큰 편에 속합니다.이곳은 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 전쟁이 발발한 이후 종종 공습 표적이 됐습니다.이스라엘군은 하마스 등 테러 대원들이 병원·학교·난민촌 등에 숨어서 활동한다는 이유를 들어 이들 시설을 폭격하고 있습니다.앞서 언론인보호위원회(CPJ)는 가자지구 전쟁에서 192명의 기자가 사망했다고 밝힌 바 있습니다.현재 이스라엘은 외신 취재진의 가자지구 출입을 허용하지 않으며, 현지의 팔레스타인 기자들이 서방 매체에 고용돼 활동하거나 소셜미디어를 통해 직접 소식을 알리고 있습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)