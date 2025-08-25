피해액 4천만 원 넘는데 "알아서 해"…피해자들 '발 동동'

<앵커>



서울 강남의 한 유명 피부과가 갑자기 대표 원장이 숨지면서 문을 닫게 됐습니다. 그런데 병원 측의 일방적인 폐업으로, 고액의 시술권을 미리 결제했던 고객들이 몇 달째 환불받지 못하고 있다는 제보가 왔습니다.



어떤 사연인지, 신정은 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 5월 초 서울 강남역 인근의 한 피부과를 찾은 A 씨.



10회 시술권을 200만 원 넘게 미리 결제하고 한 차례 시술을 받았습니다.



3주 뒤, 다음 예약을 잡기 위해 병원에 전화했는데 먹통이었습니다.



[○○피부과 고객 A 씨 : 전화도 안 받고 웹사이트도 없어져 있고.]



20년 단골인 B 씨도 병원 연락이 안 돼 수소문하다 뜻밖의 소식을 접했습니다.



병원 SNS 게시판에 "폐업 안내"라는 제목으로 원장의 부고 소식이 올라온 겁니다.



[○○피부과 고객 B 씨 : 부고 소식과 관련해선 그런 문자도 아예 없고 우연히 예약하려다가 알게 된 사람들만 볼 수 있게.]



병원 시설은 그대로인데 불이 꺼진 채 문이 굳게 닫혀 있습니다.



[건물 관계자 : 왔다가 다시 그냥 가고. 모르고 온 사람, 미리 계약을, 선불 한 달 것 낸 사람….]



수십만 원부터 많게는 수백만 원까지, 선 결제했던 고객들은 석 달 넘게 병원 측 설명도 듣지 못했습니다.



현재까지 모인 피해자는 100여 명, 피해액은 4천만 원이 넘습니다.



병원 측은 지난주 일부 고객에게 환불 안내를 했는데, 결제액보다 적은 돈을 돌려주겠다는 등 내용으로 불만만 커졌습니다.



[○○피부과 고객 C 씨 : 제가 알기로 200(만 원) 정도로 알고 있어요. 126만 2천 원 환불해주겠다고. 환불이 완료된 이후엔 환자는 병원에 대해 추가적인 민형사상 청구를 하지 않으며….]



피해 고객들은 국민신문고에 수차례 민원을 넣었지만 소비자원에선 당사자가 사망해 조정이 불가하다는 답변이 돌아왔고, 보건소에선 원장 유족과 연락이 안 돼 더 할 수 있는 게 없다는 입장입니다.



[○○피부과 고객 B 씨 : 행정기관에서 도와주는 것도 없고 '알아서 민사해라' 이러니까 더 답답하더라고요. 민사소송이 쉬운 것도 아니고.]



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 최혜영, VJ : 김형진)