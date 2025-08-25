중국 매체, '이 대통령 일본 먼저 방문' 주목…"역사문제가 불안요인"

▲ 이재명 대통령, 이시바 총리

이재명 대통령이 관례를 깨고 취임 후 첫 양자 외교 방문국으로 미국이 아닌 일본을 택한 것과 관련, 중국 매체들이 그 배경에 주목하면서도 장기적으로 역사 문제가 한일 관계의 발목을 잡을 가능성을 거론했습니다.관영매체 신화통신은 현지시간 24일 이 대통령이 일본 방문을 마무리하고 미국으로 향했다면서 이같이 평가했습니다.신화통신은 일본 문제에 강경 입장을 보였던 이 대통령의 최근 입장 변화에 대해 야당 대표에서 대통령으로 바뀐 데 따른 국내 정치적 요인을 감안해야 한다는 전문가 견해를 전했습니다.한국이 일본과 함께 관세·안보 문제 등에서 미국 압력에 공동 대응할 외교적 필요도 있다고도 설명했습니다.일본 도시샤대학 요시다 도루 교수는 "한일이 사전에 입장을 조율하면 미국에 어느 정도 압력을 가할 수 있다"면서 "양국이 경제·안보 문제에서 합의하면 한국이 미국과의 회담에서 더 큰 발언권을 가질 수 있을 것"이라고 말했습니다.중국 매체 관찰자망에 따르면 중국 온라인에서는 "이 대통령이 중국을 먼저 방문하면 미국이 '친중' 성향이라고 볼 수 있고, 곧장 미국으로 가면 중국 측에 '편을 정했다'는 신호를 줄 수 있다"면서 "일본은 외교적 완충지역, 중립적 회색 지역"이라는 평가가 나왔습니다.또 이 대통령이 여러 차례 북한에 호의를 보였지만 뜻대로 되지 않은 만큼, 일본의 지지를 확보하고 한일 협력을 강화해 북한의 위협에 대응하려 한다는 해석도 덧붙였습니다.한일 관계 개선이 한국의 경제적 수요에 부합한다는 평가도 있습니다.헤이룽장성 사회과학원 동북아연구소 다즈강 소장은 관영매체 글로벌타임스 인터뷰에서 이 대통령의 한일 안보협력 강조는 한미 정상회담을 앞두고 미국에 보내는 신호라고 해석했습니다.그는 "이 대통령이 한미일 삼각 협력 촉진을 통해 미국을 안심시키려 노력하고 있다"면서 "이 대통령이 이러한 진전을 한미 회담에서 한국에 유리한 자산으로 활용하려 모색 중"이라고 분석했습니다.미국은 한일 간 역사·영토 문제가 인도·태평양 전략에 장애가 된다고 판단하고 있으며, 오랫동안 양국을 화해시키려 노력해왔기 때문입니다.그는 "역사·영토 분쟁에서 비롯된 양국의 뿌리 깊은 균열은 핵심 국익 및 국내 여론과 관련 있고 매우 민감하다"면서 "역사·영토 문제가 계속 외교적 협력을 해치고 여론에 영향을 끼칠 것"이라고 말했습니다.신화통신도 "이 대통령이 요미우리신문 인터뷰 당시 한일 간 최대 난제는 역사 문제라고 말했지만 이번 방일시 역사 문제를 거론하지 않았다"면서 "장기적으로 역사문제가 여전히 한일관계에서 큰 불안정 요소라는 게 분석가 견해"라고 전했습니다.역사문제를 풀기 어려운 근본 원인은 일본 우익 보수세력이 계속 침략전쟁을 미화하고 전쟁 죄책을 인정하려 하지 않기 때문이며, 일본 정계가 우경화되는 상황에서 한일이 향후 역사문제에서 진정한 화해를 이루기는 더욱 어렵다는 것입니다.일본 도요가쿠엔대의 주젠룽 교수는 "이 대통령이 역사 문제에 있어 윤석열 전 대통령 등 보수세력과 같이 갈 수 없다"면서 "향후 반드시 자신의 기본 지지층을 지켜야 할 것"이라고 말했습니다.주 교수는 지난달 일본 참의원 선거에서 우익 성향 참정당 선전에 대해 "자민당을 지지했던 일부 극우 세력의 표를 얻었기 때문"이라면서 자민당이 위기감을 느끼고 민족주의적 입장을 표방할 가능성이 있다고 예상했습니다.그는 "이러한 분위기는 한국 여론을 자극할 것이고, 역사문제에서 양국의 분쟁 가능성이 다시 높아질 것"이라고 봤습니다.