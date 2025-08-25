금융위, '외유성 감사 출장' 논란에 산하기관 조사

금융위원회가 공공기관 감사들이 외유성 해외 출장을 다녀왔다는 의혹에 관해 산하 기관에 대한 직권 조사에 착수했습니다.



25일 금융투자 업계에 따르면 금융위는 외유성 논란이 불거진 캐나다 세계 감사인 대회 출장에 참여한 모든 산하 기관에 대해 이날부터 이틀 동안 세부 일정과 비용 자료 등을 살펴보고 있습니다.



해당 기관에는 한국거래소와 한국예탁결제원 등이 포함된 것으로 전해집니다.



조사 대상 기관의 한 관계자는 "우리 측은 관광 일정에는 불참하고 학술 대회 일정만 소화해 문제가 없다고 판단하고 있으나, 충실히 조사에 응할 계획"이라고 설명했습니다.



세계 감사인 대회는 지난 달 캐나다 토론토에서 열렸으며, 여기에 참석한 국내 공공기관 상임 감사들이 비공개 일정으로 몰래 나이아가라 폭포, 위스키 증류소, 아웃렛 등 현지 관광 장소를 대거 찾았다는 보도가 나와 물의를 빚었습니다.



여당인 더불어민주당은 이 감사들이 윤석열 정부 시절에 임명된 인사로서 임기 종료 직전 황급히 '먹튀' 외유성 출장을 다녀왔다고 지적하며, 당사자들의 자진 사퇴 등을 촉구한 바 있습니다.



(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)