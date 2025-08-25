서울 구로구 고교 수류탄 발견에…서울교육청 "교내 위험물 관리 강화"

▲ 구로구 고등학교서 수류탄 발견

최근 서울 구로구의 한 고등학교에서 수류탄이 발견된 사건을 계기로 서울시교육청이 교내 위험물 대응 지침을 강화했습니다.서울시교육청은 오늘(25일) 정근식 교육감 주재로 긴급 대책회의를 열고, 학교 내 위험물 관리·대응 체계를 점검하고, 관련 지침을 강화하는 방안을 논의했습니다.서울시교육청은 각급 학교에 교련 장비 등을 철저히 관리 및 폐기하고 위험물 발견 시 초동대응 요령을 이행하는 내용 등을 담은 공문을 내려보냈습니다.앞서 정근식 서울교육감은 수류탄이 발견된 지난 23일 현장을 방문해 군 폭발물처리반의 수거 상황을 확인했습니다.소방 당국에 따르면 23일 오전 10시 35분쯤 구로구의 한 고등학교 경비원이 교내 순찰 중 분리수거장에서 수류탄 2발을 발견했습니다.군 당국은 발견된 수류탄에 대공 혐의점이 없음을 확인했으며, 경찰은 사건 경위를 수사 중입니다.정 교육감은 "이번 사안을 엄중히 인식하고 학생 안전을 최우선으로 지켜 나가겠다"며 "학교 현장의 위험 요인을 선제적으로 차단하고 안전한 교육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=서울소방재난본부 제공, 연합뉴스)