[자막뉴스] '외도 의심' 남편 중요 부위 절단 사건…딸도 공범이었다

인천 강화도의 한 카페에서 남편의 외도를 의심해, 중요 부위를 흉기로 절단한 50대 여성의 범행에, 사위뿐 아니라 딸도 가담한 것으로 드러났습니다.



인천지검 형사2부는 살인미수 등 혐의로 50대 여성 A씨와, 사위 30대 B씨를 구속기소하는 한편 A씨의 딸 C씨도 위치정보보호 이용 등에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.



A씨는 앞서 지난 1일 새벽 1시쯤 인천 강화군 한 카페에서, 남편의 얼굴과 팔 등을 흉기로 여러 차례 찌르고, 신체 중요 부위를 절단해 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.



사위 B씨는 당시 피해자를 끈과 테이프로 결박해 A씨 범행을 도운 것으로 조사됐습니다.



A씨는 조사 과정에서 "남편의 외도가 의심돼 범행했다"는 취지로 주장한 것으로 알려졌습니다.



피해자는 바로 병원으로 이송돼 수술을 받았고, 생명에는 지장이 없었습니다.



새로 기소된 딸 C씨는 당시 범행 현장에 없어 수사 초기 공범으로 체포되지 않았지만, 검찰 포렌식 등을 통해 범행 전 A씨와 함께 흥신소를 통해 피해자의 위치를 추적한 것으로 파악됐습니다.



검찰 측은 딸 C씨가 피해자의 의붓딸로 파악됐다며, 범죄피해자지원센터와 협력해 치료비 등 피해자를 지원하고 있다고 밝혔습니다.



