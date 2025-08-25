일본서 우리 쌀 '인기'…"당장 국내서도 부족" 고민

<앵커>



옆 나라 일본이 쌀 수급난에 시달리면서 올해 경남 지역의 쌀이 잇따라 일본으로 수출되고 있습니다. 이미 수출된 물량이 현지에서 완판될 정도로 불티나게 팔리고 있는데요. 하지만 국내 소비 물량도 부족한 상황이라 지자체와 농협은 수출 물량 관리에 신중한 표정입니다.



이태훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



도정된 쌀이 일본어로 쓰인 포장지에 담깁니다.



진주에서 수확한 쌀이 일본 수출길에 오르는 것입니다.



초도 물량은 40톤, 올해 안에 200톤이 수출될 예정입니다.



이번에 수출되는 쌀은 영호진미라는 단일미 품종으로 찰기와 부드러운 식감이 특징입니다.



[박윤철/경남 진주시농협쌀조합공동사업법인 대표 : 일본인들이 선호하는 고시히카리 품종과 영호진미의 밥맛이 거의 비슷하니까 일본 현지에서 적응하기가 빠를 것으로 봅니다.]



경남 지역 쌀이 일본으로 수출된 건 하동에 이어 이번이 두 번째입니다.



[조규일/진주시장 : 일본인들 밥상에서 우리 쌀이 인정을 받을 것으로 생각하고요. 수출길이 더 열릴 것으로 기대하고 있습니다.]



계약 물량 200톤 가운데 이미 180톤이 수출된 하동 섬진강쌀은 일본 현지에서 완판됐습니다.



인기 행진에 수출 물량을 늘리고 싶지만 당장 국내에서도 쌀도 부족하다 보니 물량부터 고민하는 게 현실입니다.



진주에서도 당초 일본 바이어가 500톤을 요청했지만, 쌀이 부족해 200톤만 수출하는 걸로 협의가 됐습니다.



[이천일/농협경제지주 상무 : (올해) 농협 전체적으로 일본으로 수출하고자 하는 쌀 수출 물량은 9백 톤입니다. 그중에 2백 톤이 진주 쌀을 수출할 것으로 기대하고요.]



정부에서 쌀 수급 안정화를 위해 양곡 3만 톤 공급에 나선 가운데 진주 농협 쌀 조합은 국내 쌀 수급 상황 등을 고려해 10월 햅쌀이 나오기 전까지는 수출 물량을 조절할 방침입니다.



(영상취재 : 정창욱 KNN)



KNN 이태훈