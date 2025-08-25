뉴스

"퇴직금 줘" 사장 창고에 감금하고 폭행…20대 직원 결국

유영규 기자
작성 2025.08.25 14:55 수정 2025.08.25 15:22 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"퇴직금 줘" 사장 창고에 감금하고 폭행…20대 직원 결국
▲ 수원법원종합청사

피시방 사장이 퇴직금을 주지 않으려 자신을 해고하려 한다는 이유로 사장을 창고에 가두고 폭행한 뒤 돈을 가로챈 20대 직원이 1심에서 실형을 선고받았습니다.

오늘(25일) 법조계에 따르면 수원지법 형사13부(장석준 부장판사)는 강도상해, 중감금, 강요 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 4년을 선고했습니다.

재판부는 "피해자는 상당한 육체적, 정신적 고통을 받았을 것으로 보인다"며 "피고인은 피해자로부터 용서받지 못했고 피해가 회복되지도 않았으며 피해자가 피고인에 대한 처벌을 원하는 점을 고려하면 그 책임에 상응하는 엄중한 처벌이 불가피하다"고 판시했습니다.

A 씨는 지난해 9월 28일 피시방 업주 B 씨를 가게 창고에 3시간 30분 동안 감금하고 그를 마구 때린 뒤 200만 원을 자신에게 송금하도록 한 혐의를 받습니다.

A 씨는 B 씨와 자신의 퇴직 시기에 관해 대화하던 중 B 씨가 피고인에게 근무 기간 1년을 채우기 전에 퇴사할 것을 제안하면서 퇴직금을 주지 않으려고 하자 화가나 범행한 것으로 조사됐습니다.

그는 B 씨가 퇴직금을 지급하지 않을 것을 대비해 B 씨에게 집 주소를 알려달라고 요구했고, B 씨는 A 씨에게 집 주소를 물어보지 말라는 조건을 달아 200만 원을 전달한 것으로 파악됐습니다.

B 씨는 피고인의 폭행으로 눈 부위 등을 다쳐 28일간 치료가 필요한 상해를 입은 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지