'미식의 품격' 익산시, 대물림 맛집 13곳 선정

▲ 익산 대물림 맛집

전북 익산시는 전통의 맛과 정성을 지켜온 '대물림 맛집' 13곳을 선정했다고 밝혔습니다.올해는 지난 6월 공모를 시작으로 서류·현장 심사 등을 거쳐 기존 대물림 맛집을 비롯해 '솜리뼈다귀탕 본점'이 새롭게 이름을 올렸습니다.이들 맛집은 ▲ 노형남정통추어탕본가 ▲대야식당 ▲ 동서네낙지 ▲ 무진장갈비촌 ▲ 반야돌솥밥 ▲ 백인숙꽃게장 ▲ 부송국수 ▲ 전주소바 ▲ 진미식당 ▲ 한일식당 ▲ 함라산황토가든 ▲ 함지박레스토랑 ▲ 솜리뼈다귀탕 본점 등입니다.특히 올해 새로 선정된 솜리뼈다귀탕 본점은 2대째 가업을 이어온 곳으로, 2024∼2025년 모범음식점으로 연속 지정됐습니다.대물림 맛집에는 인증 표지판이 부착되고 누리집 및 홍보책자 홍보, 상수도 요금 감면(30%), 위생용품 지원, 모범음식점 선정 시 가산점 부여 등 다양한 혜택이 제공됩니다.또 다음 달 26∼27일 함열읍 제4일반산업단지에서 열리는 'NS푸드페스타 2025 in 익산' 현장에서 시식회를 진행할 예정입니다.채수훈 시 미식위생과장은 "대물림 맛집은 단순히 맛을 넘어 익산 미식 문화의 품격을 알리고, 지역 미식 관광을 선도하는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"며 "선정된 업소에 대한 지속적인 품질 관리와 소통으로 대물림 맛집의 가치를 높여가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)