[자막뉴스] "월 640 받았다"…살려달라는 아들 추가 사격까지

인천 송도의 아파트에서 아들을 사제 총기로 숨지게 한 60대 남성이 전처와 아들로부터 매달 640만 원 생활비를 받은 거로 드러났습니다.



국민의힘 주진우 의원실이 입수한 이 사건 공소장에 따르면 피의자 A 씨는 전처와 아들로부터 지난 2021년 8월부터 2023년 9월까지 2년 동안 매달 640만 원씩 생활비를 중복 지급받았습니다.



전처와 아들에게 각각 320만 원씩 받은 건데, 생활비를 중복지급했다는 사실을 전처가 알고 중복 지급된 기간만큼 생활비 지급을 중단하자 이에 앙심을 품은 거로 전해졌습니다.



A 씨는 전처가 아들과 짜고 계속 경제적 지원을 할 것처럼 자신을 속인 뒤, 60대 노년이 된 이후 경제적 지원을 끊어 대비도 못 하게 만들었다는 망상에 빠져 범행을 저지른 거로 조사됐습니다.



A 씨는 또 아들을 상대로 흉기를 사용하는 건 어렵다고 판단해 사제총기를 준비했고, 범행을 위해 미리 운전연습까지 세 차례나 하는 등 치밀하게 사전 준비한 것으로 조사됐습니다.



공소장에 따르면 사건 당시엔 아들에게 사제총기를 발사한 뒤 벽에 기대 살려달라고 애원하는 아들의 오른쪽 가슴 부위에 추가 사격까지 가한 거로 파악됐습니다.



이어 A 씨는 며느리와 손주들이 방 안으로 피신하자 잠기지 않게 방문을 강하게 미는 등 4명을 추가로 살해하려 했고, 또 자신이 거주하는 서울 도봉구 아파트 자택엔 시너가 든 페트병 등 인화성 물질 15개와 점화장치를 설치해 폭발시키려고도 한 것으로 조사됐습니다.



앞서 지난 14일 검찰은 A 씨를 살인과 살인미수, 방화미수, 총포 등 안전관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속기소했습니다.



