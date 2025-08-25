뉴스

"야구팬은 늘 화가 나 있다?"…최단기간 천만 관중과 도 넘은 비난

SBS 뉴스
작성 2025.08.25 17:05 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이동섭 유튜브 이글스 EVERYDAY 운영자, 양승훈 유튜브 양사장의 트윈스볼 운영자
--------------------------------------------

● 1천만 관중 시대의 명암
양승훈/ 양사장의 트윈스볼 운영자
"류현진 선수, LG 팬 입장에서 가장 부담스러운 상대"
"LG 팬으로서, LG 가을야구 연속 진출…감개무량"

● 1천만 관중 시대의 명암
이동섭/ 이글스 EVERYDAY 운영자
"임찬규 선수, 경기뿐만 아니라 인터뷰도 잘해"

● '과열 팬심' 부작용
이동섭/ 이글스 EVERYDAY 운영자
"20일 선수협 "선수들 향한 악성 비난 행위 자제" 호소"
"프로야구, 다양한 팬 유입 증가하면서 비난도 심화"
"이동섭, SSG·롯데·기아 5강 진입 예상…롯데와 조류동맹 관계"

● '과열 팬심' 부작용
양승훈/ 양사장의 트윈스볼 운영자
"야구는 주 6일 경기, 오늘 져도 내일 또 경기 있어…과몰입 안 돼"
"올바른 응원 문화 위해 선수와 팬들 상호존중 필요"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
