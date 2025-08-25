"야구팬은 늘 화가 나 있다?"…최단기간 천만 관중과 도 넘은 비난

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 1천만 관중 시대의 명암

양승훈/ 양사장의 트윈스볼 운영자

"류현진 선수, LG 팬 입장에서 가장 부담스러운 상대"

"LG 팬으로서, LG 가을야구 연속 진출…감개무량"



이동섭/ 이글스 EVERYDAY 운영자

"임찬규 선수, 경기뿐만 아니라 인터뷰도 잘해"



● '과열 팬심' 부작용

이동섭/ 이글스 EVERYDAY 운영자

"20일 선수협 "선수들 향한 악성 비난 행위 자제" 호소"

"프로야구, 다양한 팬 유입 증가하면서 비난도 심화"

"이동섭, SSG·롯데·기아 5강 진입 예상…롯데와 조류동맹 관계"



● '과열 팬심' 부작용

양승훈/ 양사장의 트윈스볼 운영자

"야구는 주 6일 경기, 오늘 져도 내일 또 경기 있어…과몰입 안 돼"

"올바른 응원 문화 위해 선수와 팬들 상호존중 필요"



