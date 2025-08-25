내란 특검, 법무부·대검 압수수색…한덕수는 '구속 기로'

<앵커>



내란 특검팀이 오늘(25일) 법무부와 대검찰청에 대한 압수수색에 나섰습니다. 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장도 오늘 압수수색 대상에 포함됐는데, 전직 법무장관과 검찰총장이 동시에 강제 수사 대상에 오른 건 전례가 없던 일입니다.



김태원 기자입니다.



<기자>



내란 특검팀은 12·3 비상계엄과 관련해 오늘 오전부터 법무부와 대검찰청을 압수수색하고 있습니다.



박성재 전 법무부 장관 자택과 심우정 전 검찰총장 휴대전화도 이번 압수수색 대상에 포함됐습니다.



박 전 장관은 지난해 12월 3일 윤 전 대통령의 계엄 선포 뒤, 합동수사본부에 검사 파견을 검토하라는 지시를 했다는 의혹을 받습니다.



심우정 전 총장은 지난 3월, 법원이 윤 전 대통령 구속 취소 결정을 내린 직후에 즉시항고를 하지 않아 상급 법원의 판단을 받지 않고 윤 전 대통령이 석방되도록 해 직권남용 등의 혐의로 고발된 상태입니다.



내란 특검팀은 어제 내란 우두머리 방조와 위증 등 6개 혐의로 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장을 청구했는데, 법원 구속심사는 오는 27일 열릴 예정입니다.



특검팀은 한 전 총리가 대통령의 권한 남용을 견제하지 못해, 불법 계엄에 따른 내란 행위를 막지 못하고 방조했다고 판단했습니다.



한 전 총리는 또, 헌법재판소 탄핵심판에서 계엄 선포문을 받은 적 없다고 증언했다가 조사 과정에서 진술을 번복해 위증 혐의도 받고 있습니다.



한편, 김건희 특검팀은 오늘 오전 광화문 특검 사무실로 김 여사를 소환했습니다.



김 여사 구속 이후 네 번째 소환 조사입니다.



오늘은 지난 조사에 이어 통일교 현안 청탁 의혹에 대한 조사가 이어질 것으로 보입니다.



특검팀은 이 의혹의 핵심 피의자인 건진법사 전성배 씨도 김 여사와 같은 시간대에 소환했습니다.



전 씨는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 현안 청탁과 함께 건넨 명품 선물 등을 김 여사에게 전달한 혐의 등으로 구속된 상태입니다.



(영상취재 : 설민환·김승태, 영상편집 : 이상민)