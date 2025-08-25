전지현X강동원, 경계와 이끌림 사이 미묘한 눈맞춤…'북극성', 설레는 투샷

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'이 첩보 멜로 장르의 긴장감 속에서 전지현과 강동원의 만남을 담은 '시선의 시작' 스틸을 공개했다.'북극성'(극본 정서경, 연출 김희원 허명행)은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 '문주'(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 '산호'(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기를 그린다. 25일 '북극성' 측은 전지현과 강동원의 빛나는 케미스트리가 담긴 '시선의 시작' 스틸을 공개했다.공개된 스틸은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주와 국적불명의 특수요원 산호 사이의 경계와 이끌림을 오가는 미묘한 기류로 시선을 사로잡는다. 대통령 후보 피격 사건 현장에서 마주친 이후 정체를 알 수 없는 비밀 세력에게 목숨의 위협을 받는 문주와 그런 그녀를 지키려는 산호의 모습은 이들의 관계가 어떻게 변화해 갈지 이목을 집중시킨다.거대한 사건 뒤 숨겨진 진실에 서서히 다가갈수록 서로를 향한 정체 모를 감정들이 쌓여가는 문주와 산호를 통해 빛나는 케미스트리를 선보일 전지현과 강동원을 향한 관심이 더욱 높아지고 있다. 두 사람은 한 치 앞을 예측할 수 없는 일들이 펼쳐지는 가운데, 서로를 어디까지 믿고 어디까지 의심해야 할지 미묘한 감정의 선을 섬세하게 보여줄 예정이다. 이처럼 문주와 산호는 의심하면서도 의지할 수밖에 없는 첩보와 멜로의 감정을 넘나드는 위태로운 순간들을 담아내고 있어, 앞으로 이들 앞에 다가온 거센 폭풍우를 어떻게 헤쳐 나갈지 궁금증을 증폭시킨다.공동 연출을 맡은 김희원 감독과 허명행 감독은 ​"두 배우가 함께 서 있을 때 누구한테도 절대 안 당할 것 같은 아우라를 지녔다. 배우들이 적극성을 띠며 서로 몸을 사리지 않고 과감하게 연기를 해주어 캐릭터 표현이 더 잘 된 것 같아 감사하다"며 두 배우가 보여준 환상적인 호흡을 향한 칭찬을 아끼지 않았다.독보적인 캐스팅과 웰메이드 제작진의 만남, 상상을 뛰어넘는 스케일의 예측 불가능한 스토리로 주목받고 있는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'은 오는 9월 10일(수) 3개의 에피소드가 첫 공개된 후, 9월 17일(수)부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.[사진=디즈니+]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)