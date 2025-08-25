60∼64세 2명중 1명꼴 연금 소득도 '0'

2023년 기준 65세 이상, 전체 연금 수급자의 월평균 연금액이 70만 원에 근접한 것으로 나타났습니다.



정년퇴직으로 소득이 끊겼지만 국민연금 수령이 아직 시작되지 않은 일명 '소득 크레바스'(소득 공백) 구간인 60∼64세 연령대에서는 절반 이상이 연금 소득이 전혀 없는 것으로 조사됐습니다.



통계청은 25일 이런 내용의 '2023년 연금 통계 결과'를 발표했습니다.



기초·국민·직역(공무원·군인·사학·별정우체국)·주택연금 등 11종의 공·사적 연금 데이터를 연계·분석한 결과입니다.



2023년 기초연금·국민연금·직역연금 등 연금을 1개 이상 수급한 65세 이상 인구는 863만 6천 명으로 연금 수급률은 90.9%였습니다.



이는 전년 대비 0.5%포인트 상승한 수치로, 연금 수급률은 2016년 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다.



2개 이상 연금을 동시에 수급한 비율은 37.7%, 월평균 연금 수급액은 전년(65만 원) 대비 6.9% 오른 69만 5천 원으로 집계됐습니다.



연금 수급액은 25만∼50만 원대가 50.9%로 가장 많았고, 50만∼100만 원(31.1%), 100∼200만 원(8.2%), 200만 원 이상(5.9%), 25만 원 미만(4.0%) 등 순이었습니다.



연금 종류별로 살펴보면 기초연금 수급자가 646만 1천 명으로 가장 많았고, 국민연금 수급자는 476만 명으로 집계됐습니다.



월평균 수급액은 기초연금이 29만 2천 원, 국민연금이 45만 2천 원으로 나타났습니다.



등록취업자는 월평균 77만 9천 원, 미등록자는 65만 7천 원의 연금을 받았습니다.



수급률은 각각 93.1%, 90.0%였습니다.



주택을 소유한 수급자의 수급액은 87만 3천 원, 무주택 수급자는 54만 5천 원이었습니다.



수급률은 각각 91.6%, 90.4%로 집계됐습니다.



청장년층인 18∼59세 연금 가입률은 81.0%로, 전년(80.2%)보다 상승했고, 2개 이상 중복 가입률은 33.1%로 전년(33.0%)보다 소폭 증가했습니다.



월평균 보험료는 34만 4천 원으로 전년(33만 5천 원)보다 2.9% 증가했습니다.



청장년층인 18∼59세 등록 취업자의 연금 가입률은 95.1%로, 월평균 39만 4천 원의 보험료를 냈습니다.



반면 미등록자의 연금 가입률은 52.5%에 그쳤습니다.



이들이 낸 월평균 보험료는 16만 1천 원이었습니다.



18∼59세 주택 소유자의 연금 가입률은 91.8%, 월평균 보험료는 45만 3천 원이었습니다.



주택 미소유자의 가입률은 76.4%, 월평균 보험료는 28만 9천 원으로 나타났습니다.



가구로 보면 65세 이상 연금 수급자가 1명 이상 있는 가구(연금 수급 가구)는 651만 4천 가구입니다.



수급률은 95.8%, 월평균 89만 8천 원을 받습니다.



65세 이상 인구가 속한 가구 중에서 연금 수급자가 없는 가구(연금 미수급 가구)는 28만 9천 가구로 조사됐습니다.



1인 가구 중에 연금을 받는 가구는 201만 2천 가구이고 월평균 62만 1천만 원입니다.



통계청은 이번 통계에서 '소득 크레바스' 위험이 높은 60∼64세 연령대를 조사 세부 구간으로 별도 분석했습니다.



이 연령대는 퇴직으로 근로 소득이 끊기지만, 국민연금 등 공적연금 수급 개시 연령에는 도달하지 못한 이들이 포함돼 있습니다.



2023년 연금을 1개 이상 수급한 60∼64세 인구는 177만 3천 명으로, 연금 수급률은 42.7%였습니다.



월평균 연금 수급액은 100만 4천 원이었습니다.



국민연금 및 노령연금 수급이 시작되는 63세를 기준으로 나눠서 보면, 60∼62세의 수급률은 24.8%, 63∼64세는 69.9%로 차이가 컸습니다.



수급 금액의 비중은 25∼50만 원대(29.8%)로 가장 많았고, 50∼100만 원(29.4%), 100∼200만 원(15.9%), 200만 원 이상(13.2%), 25만 원 미만(11.8%) 등 순이었습니다.



등록취업자는 월평균 97만 2천 원, 미등록자는 104만 7천 원의 연금을 받았습니다.



수급률은 각각 45.3%, 39.7%였습니다.



주택소유자의 수급액은 115만 8천, 무주택자는 80만 1천 원이었습니다.



수급률은 각각 51.5%, 35.0%였습니다.



60∼64세 연금 가입률은 41.2%로, 월평균 보험료는 37만 3천 원이었습니다.



이또한 60∼62세 가입률은 50.9%, 63∼54세는 26.6%였습니다.



보험료 비중은 10만 원 미만(53.5%)대가 가장 많았고, 10∼25만 원(24.5%), 25∼50만 원(13.5%) 등 순이었습니다.



국민연금 및 개인연금 수급자는 각각 138만 4천 명(78.1%), 32만 1천 명(18.1%)이었습니다.



연금별 월평균 수급 금액은 국민연금이 66만 7천 원, 개인연금이 53만 7천 원으로 조사됐습니다.



등록 취업자의 연금 가입률은 52.7%, 미등록자는 27.5%에 그쳤습니다.



월평균 보험료는 각각 41만 5천 원, 30만 2천 원이었습니다.



주택 소유자의 경우에는 48.0%가 연금에 가입했으나 무주택자는 35.3%였습니다.



월평균 보험료는 각각 44만 2천 원, 29만 3천 원이었습니다.



최재혁 행정통계과장은 "현재 연금제도의 정착이 어느 정도 돼서 차곡차곡 쌓여 숙성되는 과정"이라고 설명했습니다.