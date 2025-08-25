이번엔 시청·학교…일본발 허위 폭파 협박, 이달만 7번째

▲ 서울시청

"서울시청과 서울 소재 초등학교들에 폭발물을 설치했다"는 일본발 협박 팩스가 또다시 수신됐습니다.경찰은 허위 폭파 협박으로 인한 공권력 낭비와 사회 불안이 심각하다고 보고 대응책을 세우기로 했습니다.오늘(25일) 오전 서울 중부경찰서와 남대문경찰서는 관내 초등학교로부터 폭파 협박 팩스를 받았다는 신고를 접수했습니다.'가라사와 다카히로'라는 일본 변호사 명의의 이 팩스에는 "서울시청과 시내 초등학교, 아동시설 여러 곳에서 자폭 테러를 하겠다"고 일본어와 영어 등으로 적혔습니다.경찰은 위험 수위가 낮다고 보고 인근 지구대 인원을 보내 일대 순찰을 강화했습니다.기존과 같은 경찰특공대 투입이나 인원 대피 등은 없었습니다.2023년 8월 시작된 '다카히로' 명의의 협박은 오늘까지 이메일 19건, 팩스 29건 등 모두 48건에 달합니다.특히 이번 달에만 이메일 1건과 팩스 6건 등 7건이 접수됐는데, 팩스의 경우 모두 같은 번호라 동일인의 소행으로 경찰은 보고 있습니다.그동안 경찰은 협박이 접수될 때마다 특공대를 동원해 수색에 나섰지만, 폭발물이 발견된 적은 한 번도 없었습니다.박현수 서울경찰청장 직무대리는 오늘 정례 간담회에서 "공권력 낭비가 매우 심각한 문제"라며 "나름의 가이드라인을 세우려는 상태"라고 말했습니다.박 직무대리는 이날과 같이 저위험 협박으로 판단될 경우 특공대나 대응팀이 대기 상태를 갖추되 지역 경찰의 순찰을 우선하는 방안 등이 있다고 했습니다.현재 경찰은 발신자를 추적하기 위해 일본, 팩스 경유지인 제3국 등과 국제 공조를 하고 있으나 별다른 진척은 없는 상태입니다.경찰은 일본 측과 공조회의를 열고, 주일본 대사관 주재관이 일본 경시청과 접촉하는 등 노력을 기울이고 있다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)