'좀비딸', 올해 최초 500만 관객 돌파…600만 향해 직진

영화 '좀비딸'이 올해 개봉 영화 중 처음으로 누적 관객수 500만 명을 돌파했다.



'좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마. 조정석, 최유리, 이정은, 윤경호, 조여정 등이 출연했다.



영화관입장권 통합전산망에 따르면 '좀비딸'은 개봉한 지 26일 만인 8월 24일 오후 7시 기준 누적 관객 수 500만 168명을 기록했다.



이는 2025년 국내 개봉작 중 최초의 500만 관객 돌파이자, '베테랑2' 이후 약 11개월 만에 극장가에 내린 단비 같은 500만 소식이다. 또한, 2023년 여름 최고 흥행작 '밀수'(36일) 보다 빠른 속도이며 2024년 여름 최고 흥행작 '파일럿'의 최종 스코어(4,718,036명)를 넘어선 기록이다.



올해 한국영화 중 사전 예매량 최고 기록을 세운 데 이어, 역대 한국 코미디 영화 중 최고 오프닝을 기록한 '좀비딸'은 'F1 더 무비'와 '미션 임파서블: 파이널 레코닝'을 제치고 2025년 최고 흥행 영화의 타이틀을 차지했다. 여기에 올해 최장기간(23일) 연속 박스오피스 1위까지 세우며 연일 신기록을 써 내려가고 있다.



한편, '좀비딸'의 500만 돌파를 기념해 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호, 최유리 그리고 필감성 감독의 친필 메시지 인증샷이 공개됐다. 배우들은 저마다 개성 넘치는 메시지를 통해 관객들에게 감사의 마음을 전했다. 필감성 감독은 "이 모든 것이 기적 같다. 영화의 진정한 완성은 관객이라 믿는다. '좀비딸'을 완성시켜 주신 500만 관객 여러분께 깊이 감사드린다"며 올여름 '좀비딸'을 찾아준 500만 관객에게 진심 어린 감사의 인사를 전했다.



