'10kg 감량' 소유, 데뷔 첫 '워터밤' 성료…"올여름 가장 뜨거운 순간"

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 데뷔 첫 '워터밤' 무대를 성공적으로 마무리하며 여름 대표 아티스트의 면모를 과시했다.



소유는 지난 23일 강원 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 열린 '워터밤 속초 2025'에 출격해 청량한 에너지와 폭발적인 퍼포먼스로 수천 명의 관객을 사로잡았다. 매직스트로베리사운드 합류 후 처음 선보인 디지털 싱글 'PDA'를 워터 캐논과 어우러진 무대에서 최초로 공개하며 현장을 열광으로 물들였다. 이어 'Some', 'Gotta Go', 'Drive Me' 등 히트곡을 잇달아 선보이며 '서머퀸'의 존재감을 입증했다.



공연을 마친 소유는 "데뷔 첫 '워터밤' 무대였는데 특별한 추억으로 남을 것 같다. 팬들과 물을 맞으며 함께 노래한 오늘이 올여름 가장 뜨거운 순간이었다"라며 벅찬 소감을 전했다.



이날 소유는 건강한 몸매와 한층 더 자신감 넘치는 무대로 관객들의 시선을 사로잡았다. 올 상반기 운동과 식단 관리를 통해서 10kg 감량에 성공했다는 소유는 이번 워터밤을 통해 새로운 음악적 시도를 팬들과 공유하며 여름 시즌 대표 아티스트로서의 입지를 굳건히 했다.



