경찰 "BTS 정국 해킹범 일부 시인…이춘석 관련 29명 조사"

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국 등 국내 재력가들의 자산을 탈취한 혐의를 받는 해킹조직 총책 중국 국적 A 씨가 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등 재력가들의 명의를 도용해 380억 원 이상을 가로챈 혐의를 받는 해킹조직 총책 전 모(34) 씨가 범행을 일부 시인한 것으로 나타났습니다.서울경찰청 관계자는 오늘(25일) 정례 기자간담회에서 "피의자가 혐의에 대해 일부 시인하는 부분도 있고 부인도 하고 있다"며 "그동안 확보한 증거 자료를 토대로 최대한 엄정 수사할 예정"이라고 밝혔습니다.앞서 조직원 16명을 검거한 경찰은 이번 주 중 전 씨를 검찰에 구속 송치할 계획입니다.중국 국적의 전 씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 국내 이동통신사 웹사이트 등을 해킹해 자산을 탈취한 혐의(정보통신망법 위반 등)를 받습니다.'피해자 조사도 마쳤느냐'는 질문에 경찰 관계자는 "피해자 조사를 하면서 피해 규모를 확인해야 하기 때문에 반드시 해야 할 사안"이라고 답했습니다.전 씨는 정국을 비롯해 재계 순위 30위권의 기업 총수, 벤처기업 대표 등의 명의로 알뜰폰을 무단 개통한 뒤 이들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 돈을 빼돌린 것으로 조사됐습니다.무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰은 현재까지 모두 7건의 고발을 접수해 29명에 대한 조사를 마쳤습니다.이 의원과 보좌관 차 모 씨 외에 추가로 피의자 입건된 인물은 없는 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "(고발장) 2건을 추가 접수해 고발인 조사를 할 예정"이라며 "언제든 필요하면 당연히 (피의자들을) 추가 소환할 것"이라고 말했습니다.문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사의 '옷값 특수활동비 결제 의혹'을 무혐의 처분한 데 대해서는 "대통령기록관을 압수수색하는 등 광범위하게 조사했고 관봉권 경로도 충분히 수사했다"며 "제기된 혐의를 인정할 만한 정황이나 증거가 발견되지 않았다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)