[날씨] 폭염경보 속 전국 곳곳 폭우…최대 100mm

오늘(25일) 서쪽 지역을 중심으로는 비가 내리겠습니다.



우선 현재 레이더 영상을 살펴보시면요.



서울의 비는 잠시 소강상태에 들었고요.



일부 경기와 전남 지역에 비구름이 위치해 있습니다.



오전 한때 서울 은평구에는 시간당 35mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지기도 했습니다.



비구름이 점차 동쪽으로 이동하면서 내일은 전국에 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 인천과 경기 북부, 경기 동부 지역에 100mm 이상, 강원 내륙과 충청, 전북 북서부 지역에도 80mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



서울에도 최고 80mm의 비가 내리겠습니다.



특히 이번 비는 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 시간당 30~50mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아질 때 있겠습니다.



비로 인한 피해 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



한편 오늘 영남과 제주 지역에서는 5~40mm의 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



이제는 전국 대부분 지역에 폭염경보가 내려졌습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 32도, 대구는 35도까지 오르겠고요.



습도가 높아서 체감하는 온도는 기온보다 더 높겠습니다.



금요일에는 수도권과 영서 지역에 또 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)