인천·경기 100mm↑…내일 전국에 비

<앵커>



오늘(25일)은 서쪽 지방을 중심으로 많은 비가 내리겠습니다. 인천과 경기에는 100mm 이상의 비가 예상됩니다.



자세한 날씨를 안수진 기상캐스터가 전합니다.



<캐스터>



오늘 서쪽 지역에 비가 내립니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면 서울의 비는 잠시 소강상태에 들었고 일부 경기와 전남 지역에 비구름이 위치해 있습니다.



오전 한때 서울 은평구에는 시간당 35mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지기도 했습니다.



비구름은 점차 동쪽으로 확대되면서 내일이 되면 전국에 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 인천과 경기 북부, 경기 동부 지역에 100mm 이상, 강원 내륙과 충청 지역에 80mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



서울에도 최고 80mm의 비가 내리겠습니다.



그 밖의 호남 지역에 20~60mm, 영남과 제주 지역에 5~30mm의 비가 예상되고요.



특히 이번 비는 오늘 밤부터 내일 오전 사이 시간당 30~50mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아질 것으로 보여서 비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



한편 오늘 영남과 제주 지역에서는 갑작스러운 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



폭염경보 지역 더욱 늘어가고 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 32도, 대구가 35도 예상되고요.



습도가 높아서 체감하는 온도는 기온보다 더 높겠습니다.



금요일에는 또 수도권과 영서 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)