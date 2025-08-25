뉴스

한강 기동순찰반, 양화대교서 뛰어내리려던 10대 설득해 구조

유영규 기자
작성 2025.08.25 11:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한강 기동순찰반, 양화대교서 뛰어내리려던 10대 설득해 구조
▲ 서울시 미래한강본부 기동순찰반 인명구조 현장

서울 양화대교에서 투신하려던 10대 여성이 순찰 중이던 서울시 미래한강본부 기동순찰반의 설득 끝에 구조됐습니다.

서울시에 따르면 기동순찰반(청원경찰)은 지난 20일 오전 11시 10분 양화대교 중간 지점에서 투신하려는 A 씨를 발견했습니다.

순찰반은 즉시 112에 신고한 뒤 A 씨를 설득하고 도보를 이용하는 시민과 인근 차량을 통제했습니다.

5분가량이 지나자 A 씨는 다시 힘을 내 살아가겠다는 희망을 비췄고 곧 도착한 119 구조대의 도움을 받아 구조됐습니다.

앞서 지난 2일에는 순찰반원이 시민 제보를 받고 현장에 가장 먼저 도착해, 이미 한강으로 뛰어든 20대 여성을 발견해 구했습니다.

또 6월 21일에는 자전거도로에 의식과 호흡 없이 쓰러진 60대 남성을 발견하고 심폐소생술(CPR)을 실시해 구급대원이 도착하기 전에 정상 호흡을 찾을 수 있도록 돕기도 했습니다.

기동순찰반은 24시간 밤낮으로 순찰 활동을 펼치고 있으며, 한강의 든든한 수호자로 자리매김하고 있다고 서울시는 소개했습니다.

기동순찰반은 또 안전사고와 범죄 예방을 위해 드론 등 첨단기술을 순찰에 도입해 운영 중입니다.

총 46명으로 이뤄진 기동순찰반은 전 직원이 드론 조종 자격증을 취득해 강물 위와 생태습지 등 취약지역 순찰에 드론을 활용하고 있습니다.

불법 촬영 근절을 위해 매월 한강공원 전체 화장실(133개)과 수영장도 점검합니다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강 기동순찰반은 시민의 안전을 최우선으로 하는 공공서비스의 모범 사례"라고 말했습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지