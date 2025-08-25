한강 기동순찰반, 양화대교서 뛰어내리려던 10대 설득해 구조

▲ 서울시 미래한강본부 기동순찰반 인명구조 현장
서울 양화대교에서 투신하려던 10대 여성이 순찰 중이던 서울시 미래한강본부 기동순찰반의 설득 끝에 구조됐습니다.
서울시에 따르면 기동순찰반(청원경찰)은 지난 20일 오전 11시 10분 양화대교 중간 지점에서 투신하려는 A 씨를 발견했습니다.
순찰반은 즉시 112에 신고한 뒤 A 씨를 설득하고 도보를 이용하는 시민과 인근 차량을 통제했습니다.
5분가량이 지나자 A 씨는 다시 힘을 내 살아가겠다는 희망을 비췄고 곧 도착한 119 구조대의 도움을 받아 구조됐습니다.
앞서 지난 2일에는 순찰반원이 시민 제보를 받고 현장에 가장 먼저 도착해, 이미 한강으로 뛰어든 20대 여성을 발견해 구했습니다.
또 6월 21일에는 자전거도로에 의식과 호흡 없이 쓰러진 60대 남성을 발견하고 심폐소생술(CPR)을 실시해 구급대원이 도착하기 전에 정상 호흡을 찾을 수 있도록 돕기도 했습니다.
기동순찰반은 24시간 밤낮으로 순찰 활동을 펼치고 있으며, 한강의 든든한 수호자로 자리매김하고 있다고 서울시는 소개했습니다.
기동순찰반은 또 안전사고와 범죄 예방을 위해 드론 등 첨단기술을 순찰에 도입해 운영 중입니다.
총 46명으로 이뤄진 기동순찰반은 전 직원이 드론 조종 자격증을 취득해 강물 위와 생태습지 등 취약지역 순찰에 드론을 활용하고 있습니다.
불법 촬영 근절을 위해 매월 한강공원 전체 화장실(133개)과 수영장도 점검합니다.
박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강 기동순찰반은 시민의 안전을 최우선으로 하는 공공서비스의 모범 사례"라고 말했습니다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
(사진=서울시 제공, 연합뉴스)