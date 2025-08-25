한강 기동순찰반, 양화대교서 뛰어내리려던 10대 설득해 구조

▲ 서울시 미래한강본부 기동순찰반 인명구조 현장

서울 양화대교에서 투신하려던 10대 여성이 순찰 중이던 서울시 미래한강본부 기동순찰반의 설득 끝에 구조됐습니다.서울시에 따르면 기동순찰반(청원경찰)은 지난 20일 오전 11시 10분 양화대교 중간 지점에서 투신하려는 A 씨를 발견했습니다.순찰반은 즉시 112에 신고한 뒤 A 씨를 설득하고 도보를 이용하는 시민과 인근 차량을 통제했습니다.5분가량이 지나자 A 씨는 다시 힘을 내 살아가겠다는 희망을 비췄고 곧 도착한 119 구조대의 도움을 받아 구조됐습니다.앞서 지난 2일에는 순찰반원이 시민 제보를 받고 현장에 가장 먼저 도착해, 이미 한강으로 뛰어든 20대 여성을 발견해 구했습니다.또 6월 21일에는 자전거도로에 의식과 호흡 없이 쓰러진 60대 남성을 발견하고 심폐소생술(CPR)을 실시해 구급대원이 도착하기 전에 정상 호흡을 찾을 수 있도록 돕기도 했습니다.기동순찰반은 24시간 밤낮으로 순찰 활동을 펼치고 있으며, 한강의 든든한 수호자로 자리매김하고 있다고 서울시는 소개했습니다.기동순찰반은 또 안전사고와 범죄 예방을 위해 드론 등 첨단기술을 순찰에 도입해 운영 중입니다.총 46명으로 이뤄진 기동순찰반은 전 직원이 드론 조종 자격증을 취득해 강물 위와 생태습지 등 취약지역 순찰에 드론을 활용하고 있습니다.불법 촬영 근절을 위해 매월 한강공원 전체 화장실(133개)과 수영장도 점검합니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강 기동순찰반은 시민의 안전을 최우선으로 하는 공공서비스의 모범 사례"라고 말했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)