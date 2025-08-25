뉴스

"추석 전 폐지" 맞물려…'역대 최다' 검사 지원 폭증한 곳

정혜경 기자
작성 2025.08.25 13:52 수정 2025.08.25 14:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
올해 일반 법조 경력자 법관 임용 절차에서, 총 153명이 최종 심사를 통과해 임명 동의 대상자로 선정됐습니다.

이 가운데 검사 출신은 32명으로, 지난해 14명의 배 이상으로 크게 늘면서 역대 최다를 기록했습니다.

최근 정부 여당이 검찰청을 기소와 공소 유지만 전담하는 공소청으로 바꾸고, 중대범죄 수사는 중대범죄수사청을 설치해 맡기는 검찰 개혁안 처리에 속도를 내면서, 일각에서는 이른바 '검찰 엑소더스' 분위기가 맞물려 검사 지원 폭증으로 이어졌다는 분석도 나오고 있습니다.

대법원이 공개한 법관인사위원회 최종 심사 통과자 중 법학전문대학원 졸업자는 132명이었고, 사법시험 존치 시절 사법연수원 수료자는 21명으로 나타났습니다.

출신 직역별로는 법무법인 등에 소속된 변호사가 68명으로 가장 많았습니다.

사내 변호사 15명, 국선 전담 변호사는 16명이었고 국가 공공기관 소속은 15명, 재판연구원은 7명이었습니다.

성별로는 여성이 81명으로 남성보다 9명 더 많았습니다.

일반 법조 경력자 법관 임용은 법조 경력 5년 이상인 이들이 지원할 수 있습니다.

최종 임명 동의를 위한 대법관 회의는 다음 달 중순쯤 열릴 예정입니다.

법관 적격 유무에 대한 의견이 제출된 뒤 임용 심사 자료 등을 종합적으로 고려해 임명 동의 여부가 결정됩니다.

*위 콘텐츠는 AI 오디오로 제작됐습니다.

(취재 : 정혜경, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지