트럼프 '리얼리티 쇼' D-1…3가지 처음으로 기록되는 미중일 외교 [스프]

이승만 이후 처음으로 미국보다 먼저 일본 찾아

이 대통령 기내 기자간담회

"(일본 측이) 한국이 미국과 협상하는 데 있어 어떤 점에 주의를 하면 어떤 이점이 있을 것이란 점에 대해서 구체적으로 세부적으로 협조해 주기로 약속도 했습니다. 예정보다 소인수회담이 길어진 이유는 사실 거의 대부분 미국과 협상 이야기를 하느라 지연됐습니다"

중국엔 특사단 보냈는데..처음으로 시진핑 면담 '불발'

왕이 중국 외교부장(지난 24일)

"중국은 한국과 함께 수교의 초심을 고수하고 상호 이해를 증진하고 공동의 이익을 확대함으로써 중한 관계가 올바른 궤도로 안정적이고 장기적으로 발전할 수 있도록 할 용의가 있습니다"

이 대통령 기내 기자간담회

"한미일 안보 경제 협력이 당연히 중요합니다. 그렇다고 중국과 절연할 거냐, 절연하고 살 수 있습니까? 절연 안 하는 걸 친중이라고 한다면 그런 의미의 친중이라면 해야죠"

사상 처음 대통령실 '3실장' 전원 미국행..'올인' 시그널

강훈식 대통령실 비서실장(지난 24일)

"민관이 힘을 합쳐서 한미 정상회담 성공을 뒷받침하기 위해 모든 노력을 다하고 있습니다. 한 사람이라도 더 만나고 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야 된다고 생각합니다"