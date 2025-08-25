"김치 못 보낸다" 미국행 소포 막혀…우편 서비스 혼란

▲ 미국행 우편물 발송 중단 안내가 붙은 서울 광화문 우체국

"EMS 프리미엄으로 보내면 된다고 하지만 가벼운 물품들은 배송 비용이 늘어난다고 하고, 민간 특송사들은 아무거나 받아주지도 않아 사태가 길어질까 걱정이에요."우정사업본부가 소형 우편물에도 관세 신고, 부과를 강제한 미국의 정책 변화로 미국행 항공 소포 접수를 중단한 오늘(25일) 오전 서울 종로구 광화문우체국에서 큰 혼란은 빚어지지 않았지만 이용객들이 사태 장기화를 걱정하는 모습이었습니다.언론 보도 등을 통해 미국행 소포 발송이 중단된다는 사실이 알려지며 평소 바쁜 편이라는 월요일 오전이었지만 광화문우체국의 접수창구는 한산했습니다.오늘부터 국제 특급 우편 서비스(EMS) 보다 싸되 시간이 더 걸리는 항공 우편이 먼저 접수 중단되고 이튿날인 26일부터 서류 및 서신 등을 제외한 우체국 EMS를 보내지 못하게 됩니다.대신 민간 특송사(UPS) 운영 상품인 EMS 프리미엄으로는 미국행 소포 발송이 가능합니다.물품 중량이 4.5㎏을 넘어서면 EMS 프리미엄이 더 저렴할 수 있지만 저중량 물품 배송료는 우체국 EMS보다 10%가량 높은 비용이 부과됩니다.중량이 4.5㎏을 넘어 EMS 프리미엄으로 더 싸게 보낼 수 있더라도 민간 특송사는 김치 등 식품류, 고가 물건은 취급 어려움을 들어 잘 받아주지 않는다는 문제가 있습니다.광화문우체국에서 김 모 씨는 우정사업본부의 해당 조치가 언제까지 이어질 것인지 걱정했습니다.그는 "중고 거래를 위해 미국으로 소포를 자주 보내는데 가볍지만 고가의 전자제품이 종종 있다"며 "EMS 프리미엄으로 보낼 때 비용이 높아지는 것도 문제지만 아예 접수가 안 될까 우려된다"고 말했습니다.우체국 관계자는 "미국에는 당분간 김치나 음식물 등 민간 특송사에서 받아주지 않는 물품은 보내지 못한다고 보면 될 것 같다"고 말했습니다.최근 K컬처 유행으로 과자 등을 미국 한류 팬에게 '역직구'하는 거래업체도 EMS 비용 증가를 피할 수 없어 보입니다.이에 우정사업본부는 EMS 접수를 중단하는 26일부터 다음 달 30일까지 EMS 요금 1만 원 할인을 시행한다고 밝혔습니다.최진희 서울지방우정청 국제영업과장은 "미국의 승인을 받은 관세 대납업체와 연계를 추진하는 등 1∼2달 이내 기존과 유사한 품질과 가격으로 우편 서비스를 제공하겠다"고 말했습니다.미국 행정부는 행정명령을 통해 800달러 이하 소액 면세 제도를 폐지한다고 밝혀 오는 29일부터 서류 및 서신 등을 제외한 미국행 모든 국제 우편물은 신고 및 관세(15%) 부과 대상이 됩니다.우정사업본부는 미국행 우편물 발송을 계획하는 이용자는 물품 가액과 용도를 정확히 기재하고, 인보이스 등 통관 필요 서류를 구비해야 한다고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)