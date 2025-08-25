이준석, 조국 '2030 남성 극우' 발언에 "여전히 위선의 상징"

▲ 개혁신당 이준석 대표
개혁신당 이준석 대표는 조국혁신당 조국 전 대표를 향해 "여전히 위선의 상징"이라고 비판했습니다.
이 대표는 오늘(25일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "2030 남성의 민주당 지지 이탈은 편향된 젠더 정책 때문이기도 했지만, 근본적으론 조국 사태로 드러난 진보 진영의 위선 때문이었다"고 말했습니다.
이 대표는 "본인이 직접 저지른 표창장과 인턴 경력 위조로 대한민국 청년을 배신했음에도 조 전 대표는 반성과 사과는커녕 오히려 극우로 몰아세우며 자신의 실패를 덮으려 하고 있다"고 꼬집었습니다.
이어 "재판 과정에서 무려 300차례 가까이 형사소송법 148조에 따른 묵비권을 행사했다던 조 전 대표는 왜 재판관 앞에선 침묵하고 국민 앞에선 빅마우스인가"라며 "수백 번의 침묵으로 국민을 기만한 사람이 이제 와 젊은 세대를 향해 훈계를 늘어놓는 상황을 더 이상 봐주기 어렵다. 자중하라"고 지적했습니다.
조 전 대표는 지난 22일 한 라디오 방송에서 "2030 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다"고 언급한 바 있습니다.