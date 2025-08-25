장윤정, '도경완=서브' 발언에 불쾌감…김진웅 "해선 안 될 말 내뱉어" 사과

이미지 확대하기

가수 장윤정이 남편 도경완을 향한 '서브' 발언에 불쾌감을 드러냈다. 해당 발언의 당사자인 KBS 김진웅 아나운서는 "경솔했다"며 사과했다.지난 24일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 아나운서 엄지인이 "장가 잘 간 후배가 도경완"이라고 언급하자, 김진웅 아나운서는 "선배에게 결례일 수 있지만 저는 누군가의 서브로는 못 산다"고 말했다. 이에 엄지인이 "도경완이 왜 서브냐"고 반문했으나, 김 아나운서는 "아무래도 쉽지 않을 것 같다"고 재차 강조했다.이 장면이 방송된 직후 장윤정은 인스타그램에 "친분도 없는데 허허. 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 '서브'는 없습니다"라고 적으며 불편한 심경을 드러냈다.이후 장윤정은 추가 글에서 김진웅 아나운서로부터 직접 사과 문자를 받았다고 밝히며 "사과하는 데 용기가 필요했을 텐데 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다. 앞날에 행복과 행운이 깃들길 바란다"고 전했다.논란이 커지자 김진웅 아나운서는 25일 SNS를 통해 "방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과드린다"며 "불편함을 느끼셨을 시청자와 팬분들께도 죄송하다"고 했다. 이어 "아직 경험이 부족해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다"며 "해선 안 될 말을 내뱉고 말았다"고 고개를 숙였다.또한 "도경완 선배님은 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않은 따뜻한 분이셨는데 큰 폐를 끼치게 돼 송구하다"며 "이번 일을 통해 경솔한 말이 큰 상처가 될 수 있음을 뼈저리게 느꼈다. 다시는 같은 일이 없도록 경각심을 갖겠다"고 다짐했다.한편, 도경완은 2013년 6월 장윤정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. KBS에서 12년간 근무한 그는 2021년 프리랜서를 선언하고 예능 등 다양한 활동을 이어가고 있다.퇴사 당시 장윤정은 어려움을 우려해 극구 반대했으나, 도경완은 "각오를 하고 나갈 것, 명성을 무료로 쓰지 않을 것, 조언을 기분 나빠하지 않을 것"이라는 장윤정과 약속을 하고 프리랜서 선언, 예능프로그램과 각종 행사 등에서 방송인으로 활약하고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)