람, LIV 골프 개인전 이어 팀 챔피언십도 제패

▲ 욘 람

LIV 골프 최고 선수에 오른 욘 람(스페인)이 팀 챔피언십 우승 트로피도 손에 넣었습니다.람이 이끄는 리전 13은 오늘(25일) 미국 미시간주 플리머스의 카디널 세인트 존스(파70)에서 열린 LIV 골프 팀 챔피언십 미시간(총상금 5천만 달러) 결승에서 연장전 끝에 브라이슨 디섐보(미국)의 크루셔스GC를 제압하고 우승했습니다.리전 13은 람, 티럴 해턴(잉글랜드), 톰 매키빈(북아일랜드), 칼렙 수라트(미국)로 구성됐습니다.크루셔스GC 팀원은 디섐보, 폴 케이시(잉글랜드), 아니르반 라히리(인도), 찰스 하월 3세(미국) 등입니다.시즌 개인 포인트 1위에 올라 1,800만 달러를 챙겼던 람은 팀 챔피언십 우승 상금 1,400만 달러까지 확보했습니다.팀 챔피언십 우승 상금은 그러나 60％는 팀 경비에 쓰는 계좌로 들어가고 나머지 40%를 4명이 나누면서 람의 몫은 140만 달러입니다.개인전만큼 큰돈은 챙기지는 못했지만, 람은 개인 포인트 1위에 팀 챔피언의 명예를 한꺼번에 거머쥐었습니다.LIV 골프 시즌 마지막 대회인 팀 챔피언십은 결승에 오른 두 팀의 선수 4명씩 스트로크 플레이 합산으로 1, 2위를 가렸습니다.두 팀은 결승전에서 20언더파를 합작해 승부를 연장전으로 넘겼습니다.연장 두 번째 홀에서 람과 해턴이 나란히 버디를 뽑아내 긴 승부에 마침표를 찍었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)