[교양이를 부탁해] 결국, 파월 입장 선회 "금리 인하 시사"…이제 인플레보다 '이것' 걱정해야 하는 이유 (ft.박종훈 지식경제연구소 소장)

작성 2025.08.25 08:57 조회수
"앞으로 9월, 10월 되면 이렇게 품목 관세를 물렸던 그런 여러 가지 업종이 원가 올라간 만큼 판매 가격을 올릴 거고 그다음에 상호 관세는 8월 7일부터 발효가 됐으니까 8월 7일부터 그 상호 관세로 통관된 게 매대에 깔리는 게 언제일까요? 9월, 10월이겠죠. 근데 물가 지표는 언제쯤 나와요? 항상 한 달 뒤에 나오죠. 9월 물가 지표는 10월 초에 나옵니다. 그러니까 10월, 11월이 되면 아마도 물가가 지금보다는 좀 더 불안정한 모습으로 나올 거고 그리고 이게 원가에 반영되는 거 저는 내년 1분기 정도로 좀 더 보고 있어요. 일단 일어날 현상은 인플레이션 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 그리고 자 이제 인플레이션이 계속돼서 내년 1분기, 2분기 계속 인플레이션이 나타나면 금리를 대폭 인하하지 못하게 될 겁니다. 그러면 미국 경제가 둔화되고 있는 게 보여도 그냥 금융 당국이나 아니면 미국의 재무부가 특별히 손을 쓸 수가 없거든요. 왜? 돈을 풀면 물가가 더 오르니까. 그래서 경기침체로 넘어가는 게 저는 내년 하반기 정도가 아닐까라고 우려하고 있어요. 왜냐하면 인플레 때문에 금리를 못 낮춰서 그 영향을 내년 하반기에 보니까. 따라서 저는 미국이 경기침체냐 인플레이션이냐 둘 중에 하나로 갈 거라고 보는데 그러면 이 예측을 벗어나서 스태그플레이션이 오는 경우는 어떤 경우냐 경기침체가 왔어요. 예를 들어 내년 연말에 그런데도 물가가 올라요. 이 경우는 딱 하나입니다. 바로 유가가 올랐을 때만 그게 가능해요."
