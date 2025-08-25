뉴스

6월 말 보험사 대출 잔액 2.4조 원 줄어…연체율은 상승세

하정연 기자
작성 2025.08.25
금융감독원
올해 6월 말 보험사의 대출 잔액은 줄었으나, 연체율 상승세는 지속했습니다.

25일 금융감독원이 발표한 '25년 6월 말 보험회사 대출채권 현황'에 따르면 보험사 전체 대출채권 잔액은 265조 4천억 원으로 집계됐습니다.

전분기 말보다 2조 4천억 원 감소했습니다.

가계 대출 잔액은 134조 4천억 원으로 전분기 말 대비 5천억 원 줄었고, 기업 대출 잔액은 131조 원으로 1조 9천억 원 줄어들었습니다.

보험사 대출채권 연체율은 0.83%로 전분기 말에 비해 0.17%포인트(p) 올랐습니다.

이 중 가계 대출은 0.80%로 전분기 말 대비 0.01%p 상승했고, 기업 대출 연체율은 0.85%로 0.25%p 올랐습니다.

부실 채권 비율은 1.00%로 전분기 말에 비해 0.08%p 늘었습니다.

가계 대출의 부실 채권 비율은 0.61%, 기업 대출은 1.20%로 각각 전분기 말에 비해 0.03%p, 0.10%p 늘었습니다.

기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스의 대출채권은 전액 고정으로 분류됐습니다.

경기 회복 지연과 홈플러스의 연체 발생 등으로 보험사 대출채권 연체율 상승세가 지속된다는 설명입니다.

금감원은 "향후 연체·부실 확대에 비해 보험사의 손실흡수능력 확충 및 건전성(리스크) 관리 강화를 지도할 예정"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
