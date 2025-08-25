이정후, 밀워키전 1안타 1볼넷…팀은 역전승

▲ 메이저리그 샌프란시스코 이정후 선수

메이저리그 샌프란시스코에서 뛰는 이정후가 2경기 연속 안타를 때렸습니다.이정후는 오늘(25일) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2025 MLB 밀워키 브루어스와 원정 경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전, 4타수 1안타를 치고 볼넷 1개를 골랐습니다.이정후는 시즌 타율 0.259(471타수 122안타)를 유지했습니다.1회 첫 타석 삼진, 2회 두 번째 타석 뜬 공, 5회 세 번째 타석에서 땅볼로 물러난 이정후는 8회 네 번째 타석에서 깔끔한 안타를 쳤습니다.팀이 3대 2로 끌려가던 8회 선두타자로 나온 이정후는 우리베의 8구째 싱커를 공략, 날카로운 우전 안타를 만들었습니다.이정후는 원아웃 이후 나온 윌리 아다메스의 안타로 2루까지 진루했지만 후속타 불발로 동점 득점은 내지 못했습니다.9회 마지막 타석에선 상대 마무리 메길을 상대로 값진 볼넷을 골라내 역전승의 발판을 놨습니다.이정후의 볼넷으로 투아웃 만루 기회를 이어간 샌프란시스코는 라모스의 2타점 적시타로 4대 3 역전에 성공했습니다.그리고 그 점수를 그대로 지켜 밀워키에 4대 3 승리를 수확했습니다.샌프란시스코는 MLB 전체 승률 1위 밀워키(81승 50패·승률 0.618)를 연이틀 잡고 2연승을 달렸습니다.63승 68패, 승률 0.481인 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구 4위입니다.