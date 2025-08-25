'미우새' 윤민수 어머니, "아들 이혼 소식 기사로 알아"···윤민수, 전 처와 '한 집 살이' 이유 공개

윤민수가 새로운 미우새로 합류했다.



24일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 새로운 미우새 윤민수와 윤민수 어머니가 처음으로 등장했다.



이날 방송에는 윤민수와 윤후를 많이 닮은 윤민수의 어머니 김경자 여사가 처음으로 스튜디오를 찾았다.



아들하고 닮았다는 말을 많이 듣는다는 어머니는 노래 실력도 어디서 빠지지 않는다고 밝혀 눈길을 끌었다.



서장훈은 윤민수 어머니에 대해 "어머님이 "우리 애는 이혼했는데" 하고 출연을 걱정하셨다더라. 괜찮다. 이 중 반은 이혼했다. 걱정하지 마라"라고 말했다.



이에 신동엽은 "그래서 옆에는 동건 어머니 맞은편에는 장훈이를 앉혔다"라며 너스레를 떨었다.



이날 윤민수 어머니는 아들의 이혼 소식을 기사를 통해 알았다며 "밖에 나가서 사람도 만나기 싫었다"라고 속상한 마음을 고백했다.



한편 이날 방송에서는 이혼 후 여러 가지 정리가 남아 여전히 같은 집에서 전 처와 생활 중인 윤민수의 모습이 공개되어 눈길을 끌었다.



그는 전 처와 한 집 살이에 대해 "의사소통은 필요한 이야기만 한다. 주로 아들과 관련된 일만 이야기한다. 그리고 오랜 세월 같이 살아서 친구 같고 그렇다"라고 설명했다.



