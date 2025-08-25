우크라 독립 34주년 대규모 기념식…종전협상 '안갯속'

<앵커>



러시아와 전쟁 중인 우크라이나가 독립 34주년을 맞아 대규모 기념식을 열었습니다. 여러 서방 국가들도 축하와 지지의 메시지를 보냈는데요. 전쟁을 끝내기 위한 협상은 여전히 속도가 나지를 않고 있습니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



포성이 끊이질 않던 우크라이나 수도 키이우에서 모처럼 고요한 묵념 의식이 치러집니다.



현지 시간 24일, 구 소련으로부터 독립 34주년을 맞은 우크라이나가 대규모 기념식 행사를 열었습니다.



[젤렌스키/우크라이나 대통령 : 오늘 우크라이나는 공격과 공습 경보로부터 스스로를 지키고 싸우며, 독립기념일을 축하합니다.]



키이우를 직접 찾은 마크 카니 캐나다 총리를 비롯, 서방의 여러 국가들도 우크라이나에 경제적, 군사적 추가 지원을 약속했습니다.



[마크 카니/캐나다 총리 : 우리는 오늘 우크라이나를 위해 20억 달러의 새로운 군사 지원 투자를 발표합니다.]



하지만 트럼프 미국 대통령이 직접 중재에 나선 종전협상은 여전히 더디게 진행되고 있습니다.



특히 전후 우크라이나 안전 보장 방식을 놓고 러시아와 서방 간의 이견이 좁혀지지 않고 있습니다.



영국과 프랑스 등 서방 국가들이 결성한 '의지의 연합'은 전후 우크라이나에 안전보장군을 배치해야 한다는 입장인 반면, 러시아는 서방 국가의 우크라이나 파병은 받아들일 수 없다는 입장을 고수하고 있기 때문입니다.



협상 진척이 더디자 트럼프 미국 대통령과 밴스 부통령은 지난 주말 러시아에 대한 제재 수위를 올리겠다며 압박하고 있지만 협상의 줄다리기가 끝날 기미는 아직 보이지 않고 있습니다.



